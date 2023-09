Western o homosexuálnych rančeroch aj očakávaný česko-slovenský sci-fi triler. Čo ponúka tohtoročný Cinematik?

Osemnásty ročník filmového festivalu v Piešťanoch by si nemal vynechať.

Cinematik je každoročným sviatkom filmových nadšencov. Okrem očakávaných slovenských premiér prináša aj viacero zahraničných titulov, ktoré rezonujú ešte dlho po projekcii. Svoje brány otvorí už v utorok 12. septembra.

Počas šiestich festivalových dní čaká návštevníkov okrem bohatého filmového programu aj viacero pestrých sprievodných podujatí v podobe prednášok, masterclassov, diskusií či koncertov. Rozhodli sme sa pre teba vybrať niekoľko filmov z programu, na ktoré by si mal rozhodne ísť.

Úsvit (utorok, 19:00, Dom umenia)

Domáca snímka, ktorú si v premiére budeš môcť pozrieť počas slávnostného ceremoniálu hneď v prvý deň, je krimi drámou zasadenou do medzivojnového obdobia. Jej príbeh ťa zavedie do podtatranského Svitu. Nakrútil ju 29-ročný Matěj Chlupáček a stala sa diváckym hitom festivalu v Karlových Varoch.

Zdroj: Bontonfilm SK

Dokonalé dni (streda,17:00, Dom umenia)

Na Cinematiku budeš môcť vidieť aj najnovšie dielo Wima Wendersa, kultového nemeckého režiséra klasík ako Alica v mestách, Americký priateľ či Nebo nad Berlínom. Snímka bodovala v Cannes, cenu pre najlepšieho herca si odniesol Japonec Kódži Jakušo. Ak miluješ vyzreté poetické snímky v pomalom tempe, Dokonalé dni sú jasnou voľbou.





Zdroj: DCM

Karaoke Blues (streda, 20:00, Dom umenia)

Novinke najznámejšieho fínskeho režiséra Akiho Kaurismäkiho sme dali v recenzii z festivalu v Karlových Varoch až osem a pol bodu z desiatich. Ide o ďalšiu komediálnu drámu s Kaurismäkiho svojským humorom rozprávajúcu príbeh robotníka, ktorý svoje nešťastie utápa v alkohole, no život sa mu zmení, keď spozná dobrosrdečnú Ansu.





Zdroj: Sputnik

Svetloplachosť (štvrtok, 20:00, Fontána)

Ivan Ostrochovský (Koza, Služobníci) a Pavol Pekarčík (Zamatoví teroristi, ŠTB: Prísne tajné) nakrútili film o dvoch deťoch túlajúcich sa na stanici metra v Charkove počas zúriacej vojny, ktorá vypukla na Ukrajine. Snímka zožala úspech na prestížnom festivale v Benátkach. Tvorcovia získali cenu Europa Cinemas Label.





Zdroj: Filmtopia

Club Zero (piatok, 20:00, Fontána)

Najnovší film rakúskej režisérky Jessicy Hausner uvidia diváci na Cinematku ako prví na Slovensku. Dráma o ničivej sile autority aj krehkosti dospievania sa uchádzala o Zlatú palmu na festivale v Cannes. V hlavnej úlohe sa predstavila čoraz populárnejšia austrálska herečka Mia Wasikovska (Diabol, Prežijú len milenci).

Zdroj: Bac Films

Bod obnovy (sobota, 11:00, Dom umenia)

Bude Bod obnovy míľnikom v česko-slovenskej kinematografii? Presvedčiť sa o tom budeš môcť v premiére už cez víkend v magickom Dome umenia. Ide o jeden z najočakávanejších filmov roka a nakrútil ho Robert Hloz. Susedia ho mohli vidieť už v Karlových Varoch, odkiaľ sme ti priniesli aj recenziu.





Zdroj: Continental film

Minulé životy (sobota, 20:00, Dom umenia)

V programe Cinematiku sa nájde niečo aj pre večných romantikov. Minulé životy napísala a zrežírovala juhokórejsko-kanadská filmárka, dramatička a scenáristka žijúca v Spojených štátoch Celine Song. V prípade, že jej podmanivý intímny debut v sobotu nestihneš, nebuď smutný. Ďalšiu možnosť budeš mať o deň neskôr o 11.00 h v Dome umenia.

Zdroj: A24

Zvláštny spôsob života (nedeľa, 20:00, Dom umenia)

Ethan Hawke (Moon Knight) a Pedro Pascal (Hra o tróny, The Last of Us) si tu zahrali homosexuálnych rančerov, ktorí sa musia naučiť fungovať v prehnane maskulínnom svete okolo nich. I keď nejde o celovečerný, ale len stredometrážny film, tento netradičný western Pedra Almodóvara by si v záverečný deň festivalu nemal vynechať.