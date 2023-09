RECENZIA: Mníška 2 je desivá prechádzka peklom, po ktorej nezaspíš

Ako hodnotíme pokračovanie úspešného hororu z roku 2018?

Mrazivá prechádzka peklom. Tak by sa dal v krátkosti zhodnotiť horor Mníška 2. Od štvrtka ho nájdeš v programe slovenských kín. Daj si však pozor, je totiž možné, že po jeho dopozeraní budeš mať problém v noci zaspať.



Po Corinovi Hardym, ktorý režíroval prvý diel, prevzal žezlo Michael Chaves. Ten sa postaral napríklad o The Conjuring 3 a tiež o nie až takú vydarenú snímku The Curse of La Llorona. Takisto je autorom znepokojivého temného videoklipu k piesni Bury a Friend od Billie Eilish.

Zdroj: Warner Bros

Uvidíme rovnaký zázrak?

Mníška 2 je pokračovaním úspešnej snímky z roku 2018, ktorá je vlastne prequelom série Conjuring. Práve tam sme sa prvýkrát stretli so strašidelným démonom Valakom. Tentoraz sa v snahe získať cennú historickú relikviu infiltruje na internátnu dievčenskú školu v podobe hrdinu z prvého dielu Maurica (Jonas Bloquet) prezývaného Frenchie.



Príbeh nás zavedie do roku 1956. Keď je vo Francúzsku násilne zavraždený kňaz, cirkev povolá na vyšetrovanie sestru Irene (Taissa Farmiga), aby ďalej zistila, čo démon chce a kde sa nachádza. Podarí sa jej však rovnaký zázrak ako naposledy a premôže zákerné zlo vraždiace pre moc všetko, čo mu príde do cesty?