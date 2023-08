Z rugbistov sa stali kanibali. Netflix natočí film o leteckej katastrofe

Society of the Snow je očakávaná dráma od Netflixu, ktorú nakrútil skúsený režisér podľa skutočných udalostí.

V roku 1972 sa zrútilo lietadlo s uruguajskými a argentínskymi hráčmi rugby v zasnežených Andách. Aby prežili, začali jesť mäso svojich mŕtvych kamarátov. To však nebola zďaleka jediná prekážka, ktorú museli prekonať na ceste za prežitím. Dráma Society of the Snow podľa skutočných udalostí bude drsným pohľadom na to, čo všetko je človek ochotný urobiť, aby prežil.

Režisérom je J. A. Bayona, tvorca Jurského sveta 2, Orphanage či Monster Calls. Pomohol si knihou s názvom The Snow Society: The Definitive Account of the World's Greatest Survival Story od spisovateľa Pabla Vierciho. Herecké obsadenie tvoria nováčikovia z Argentíny a Uruguaja.

Film sa dostane na Netflix v priebehu tohto roka. Premiéry sa dočká na blížiacom sa filmovom festivale v Benátkach.