Slovenských podnikateľov láka obchod s Áziou, často však naletia podvodníkom. Táto firma vie, ako tomu predísť

Vysoké výrobné náklady v Európe nútia slovenské firmy čoraz viac smerovať pozornosť na možnosti, ktoré ponúka Čína a iné ázijské krajiny.

Dovoz tovaru z Ázie dokáže ušetriť slovenským firmám aj viac ako 50 percent oproti nákupu v Európe. Dovoz z Ázie môže ale skončiť pre firmu alebo začínajúceho podnikateľa aj zle, a to napríklad tým, že dovezie nekvalitný tovar, ktorý nebude vedieť predať alebo, že zaplatí podvodníkovi, ktorý mu tovar nedodá a zmizne. Ako sa vyvarovať nástrahám podnikania s Áziou?

Aké sú najčastejšie podvody ázijských obchodníkov?

Ázia a predovšetkým Čína, Vietnam a India ponúkajú kvalitný tovar, stroje a technológie za rozumné ceny. Ak ich potenciál slovenskí importéri správne uchopia, môžu získať nielen vyššie marže, ale aj konkurenčnú výhodu. Mnohým slovenským importérom chýbajú skúsenosti s obchodovaním s Áziou a očakávajú preto, že ich nákup z Ázie prebehne rovnako ako keby nakupovali tovar od iného slovenského obchodníka. Opak je však pravdou.

Mnohí ázijskí predávajúci využívajú neznalosť európskych kupujúcich. Aj slovenské firmy dokážu nachytať ázijskí dodávatelia viacerými spôsobmi. Jedným z nich je nedodanie tovaru, za ktorý si slovenskí kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu objednávky.

Na portáloch Alibaba a Made in China existuje viacero dodávateľov, ktorí predstierajú, že sú etablovanými firmami, v skutočnosti sa ale prezentujú upravenými katalógmi a prezentačnými materiálmi iných firiem. Zvyčajne ide o podvodné firmy, ktoré sa po získaní dostatočných financií podvodom z portálov stiahnu.

Môže ale ísť aj o hacknuté profily alebo zbankrotované firmy, ktorých bývalý zamestnanec využije stále fungujúci prístup k firemným dátam. Na hore uvedených portáloch je navyše častou praxou, že sa ázijskí sprostredkovatelia vydávajú za výrobcov, v prípade objednávky ale nedokážu garantovať výrobné časy, termíny dodania a ani kvalitu.

Dovoz z Číny a Ázie sa kvôli nekalým praktikám niektorých dodávateľov môže poriadne predražiť. Zdroj: Infinity Standard

Ďalším častým „podvodom“ je, že vám ázijský dodávateľ pošle certifikáty k tovaru, ktoré sú falošné a v prípade, že na to pred objednaním a dovozom tovaru z Ázie na Slovensko neprídete, doveziete z Ázie tovar, ktorý nebudete môcť ďalej predávať v Európskej únii. Môže sa vám stať aj to, že doveziete stroje, ktoré nebude možné na Slovensku schváliť do prevádzky.

Pomerne častým problémom pri dovoze z Ázie, hlavne pri dovoze z Číny je, že čínsky dodávateľ ponúkne európskemu zákazníkovi „výhodnú“ prepravu loďou až do prístavu v Bratislave alebo dokonca s dodaním až na adresu.

Viac ako 90 percent takýchto prepráv ale končí v prístave v Koperi, kde kupujúcim napočítajú skladné a manipulačné poplatky vo výške niekoľkých stoviek až tisícok EUR. A to ešte nespomíname dodatočné náklady spojené s prepravou z Koperu na Slovensko a preclenie. V praxi takéto prepravy z Číny končia tým, že slovenský kupujúci získa tovar s omeškaním viac ako mesiac oproti preprave skúseným prepravcom.

Za takúto v konečnom dôsledku nevýhodnú prepravu z Číny zaplatí kupujúci nakoniec cenu aj vo výške trojnásobku ceny, ktorú by za prepravu z Ázie zaplatil v prípade, že by ju riešil skúsený špeditér a nie čínsky dodávateľ.

Ukážka kresiel pre barberov, ktoré spoločnosť Infinity Standard doviezla jednému z klientov. Najčastejšie majú Slováci záujem o dovoz strojov a zariadení, ale aj drobného tovaru. Zdroj: Infinity Standard

Slovenská spoločnosť Infinity Standard má riešenia pre bezpečné obchodovanie s Áziou!

Nemožno tvrdiť, že každý ázijský dodávateľ vás bude chcieť pri dovoze oklamať. V Ázii je veľa serióznych výrobných aj obchodných firiem. Je ich ale ťažké identifikovať.

Slovenská spoločnosť Infinity Standard si zakladá na kvalitných a rýchlych službách pre slovenských importérov, v rámci ktorých zabezpečuje bezpečný obchod s ázijskými partnermi.

Spoločnosť Infinity Standard má tím odborníkov na zahraničný obchod, Áziu a logistiku. Ovládame čínsky jazyk a máme bohaté kontakty v Ázii vrátane dlhoročných partnerstiev s čínskymi, vietnamskými a indickými dodávateľmi. Naša znalosť a obchodné kontakty v Ázii pochádzajú z nášho zanietenia pre Áziu ale aj z niekoľkých rokov strávených Ázii.

Pri dovoze z Ázie sme iba takí rýchli ako naši klienti

Našim mottom je, že „pri obchodovaní s Áziou sme iba takí rýchli ako naši klienti“. Keďže máme v Ázii dlhoročné vzťahy s výrobcami rozličných tovarov (prakticky všetkého od tepelných čerpadiel, hračiek, elektroniky, výrobných liniek, cez CNC stroje až po oceľové plechy), objednávku vieme so všetkými náležitosťami dohodnúť štandardne v priebehu pár dní.

Ak ide o tovar, ktorý pravidelne dovážame, slovenský klient môže mať cenovú ponuku už do 24 hodín od zadania požiadavky.

Okrem promptnosti je našou devízou hlavne bezpečnosť obchodovania s ázijskými dodávateľmi. Spolupracujeme iba s overenými dodávateľmi a gro našich dodávateľov tvoria priamo výrobcovia.

Našou ďalšou výhodu je, že ovládame techniku zahraničného obchodu a aj príslušné obmedzenia a regulácie vzťahujúce sa na dovoz jednotlivých tovarov. Preto vieme slovenským klientom poradiť do hĺbky presahujúcej štandardné dovozné služby. Vieme, napríklad, ktoré tovary sa z Ázie neoplatí dovážať, na aké tovary sa vzťahujú dodatočné clá alebo na aké aspekty je potrebné dať si pozor pri jednotlivých tovaroch.

Zabalený stroj na pletivo, ktorý z Číny bezpečne prepravila špedičná spoločnosť Infinity Forwarding. Zdroj: Infinity Standard

Klientom na Slovensku sme pri dovoze z Ázie ušetrili státisíce eur

„Zachránili“ sme viaceré firmy pred dovozom licencovaného tovaru, na ktorý nemali ich ázijskí dodávatelia práva. V Ázii sa totiž neberie príliš ohľad na ochranu práv duševného vlastníctva. Preto mnohí ázijskí výrobcovia nevidia problém vo výrobe a exporte tovaru s logami alebo podobizňami celebrít, známych značiek alebo postavičiek z rozprávok.

Často sa stretávame s tým, že slovenské firmy chcú nakúpiť licencovaný tovar, na ktorý nemá ázijskí dodávateľ licenčné práva. Záujem je napríklad o skákacie hrady s motívom rozprávky Frozen, oblečenie športových značiek Adidas alebo Nike, luxusné kabelky, či hračky s motívmi od Disney alebo Pixar. Kupujúcim v takomto prípade vysvetlíme všetky problémy, ktoré ich pri colnom konaní čakajú a vďaka nášmu poradenstvu ušetria tisíce EUR.

Tovar dovezený bez licencie, by bol totiž zastavený pri preclievaní a Colná správa by nariadila jeho zničenie, vývoz mimo územia Európskej únie alebo vrátenie dodávateľovi – všetky tri možnosti samozrejme na náklady kupujúceho.

Ušetrili sme aj stovky tisíc EUR slovenským firmám, ktoré sa chystali zaplatiť dodávateľovi, ktorého práve našli na portáli Alibaba alebo Made in China a neuvedomovali si, že to, že má ázijská firma na portáli profil neznamená, že táto firma reálne existuje a predáva tovar, ktorý na portáloch prezentuje. Identifikovali sme už aj stovky falošných certifikátov.

Pri odhalení podvodu pred jeho uskutočnením, či už ide o nedôveryhodného dodávateľa alebo falošný certifikát, to ale nekončí. Našim cieľom je hľadať riešenia a preto, v takýchto prípadoch, potenciálnym klientom nájdeme dôveryhodného ázijského dodávateľa podľa pôvodnej tovarovej špecifikácie. Platnosť a pravosť certifikátov ázijských dodávateľov, s ktorými spolupracujeme je samozrejmosťou.

Infinity Standard na China Brand Fair Budapest 2023. Zdroj: Infinity Standard

Našimi klientmi sú malí aj veľkí: záleží nám na dlhodobých spoluprácach

Našimi klientmi sú začínajúci podnikatelia, aj etablované veľké firmy a zakladáme si na tom, aby bola spolupráca dlhodobo zaujímavá pre obe strany. Preto stále pracujeme na zlepšovaní nášho zákazníckeho servisu a snažíme sa identifikovať oblasti, v ktorých môžeme klientom priniesť pridanú hodnotu. Kľúčovou službou pre klientov sú aj naše kontroly kvality tovaru priamo u dodávateľov v Číne, Indii a vo Vietname.

Práve z dôvodu zlepšovania kvality služieb sme v roku 2022 začali s prepravou z Ázie vo vlastnej réžii. Naša firma Infinity Forwarding v súčasnosti ponúka kvalitné prepravné služby (nielen) pre prepravu z Ázie.

Tovar po jeho vyrobení v Ázii prepravíme loďou, vlakom alebo letecky a dodáme klientom na celom Slovensku už preclený s tým, že si ho iba vyložia u seba v sklade. Klienti s nami takto šetria náklady, stres aj čas.

V tomto roku sme predstavili ďalšiu novinku – projekt Infinity Travel, prostredníctvom ktorého majú slovenskí a českí podnikatelia možnosť navštíviť najväčšie veľtrhy a výstavy v Ázii. Obchodných ciest máme pripravených hneď niekoľko, veľký záujem je najmä o Canton Fair v Číne, avšak naplánovanú máme aj návštevu Indie a Vietnamu. Účasť na veľtrhoch v Ázii umožňuje podnikateľom načerpať novú inšpiráciu, a tiež obohatiť svoje portfólio produktov o nové.

Teší nás, že môžeme Slovákom prinášať kvalitný tovar, stroje a výrobné technológie z Ázie, šetriť im náklady a prinášať inšpirácie do podnikania. V súčasnosti expandujeme aj na český trh a tešíme sa na ďalšie spolupráce a výzvy!