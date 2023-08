Otec ho v detstve mučil a do jeho vily nabehla FBI. 5 zaujímavostí o Jakeovi Paulovi, ktoré sa dozvieš v novinke na Netflixe

Akčný dokument je plný napätia, energie, motivácie, ako aj bratského vzťahu lásky a nenávisti.

„Jake Paul nie je zloduch. Je antihrdina. Síce záporák, ale hrdina. Robí hrdinské veci, len nie podľa hrdinských zákonov,“ hovorí o youtuberovi a profesionálnom boxerovi v najnovšom dokumente na Netflixe legenda boxu Mike Tyson. Zároveň dodáva, že tento 26-ročný zabávač urobil pre box viac ako niektorí šampióni tohto športu. A práve preto k nemu vzhliada.

Jake skrátka vie, ako k tomuto bojovému športu prilákať čo najväčšie publikum. A to práve v čase, keď v dôsledku väčšej popularity MMA začal pomaly upadať. Nielenže box zatraktívnil ako šport, ale opäť z neho dokázal urobiť jednu veľkú šou. „Pokiaľ bude ďalej bojovať, zachráni box.“ Podľa Tysona má v sebe svetlo a obrovský dar.

Dokumentárny film s názvom Untold: Jake Paul The Problem Child zaznamenáva kariéru a vzostup jedného z najväčších youtuberov na svete. Na Netflixe vyšiel v utorok 1. augusta. Režíroval ho Andrew F. Renzi a diváci v ňom majú možnosť nahliadnuť za oponu úspechu bratov Paulovcov – Jakea a Logana –, na ich detstvo, začiatky na sociálnych sieťach, virály, kauzy, súrodeneckú rivalitu a predovšetkým prerod zo zabávačov na profi športovcov.

Zdroj: Netflix

Hoci Logan (spoločne so svojím energeťákom Prime, ktorý „potajme“ propaguje pomaly v každom svojom obraze) sa v dokumente objavuje pomerne často, celý príbeh sa sústreďuje predovšetkým na mladšieho brata Jakea. Zisťujeme napríklad, aký bol naňho otec v detstve tvrdý, ako si kedysi zarábal výpomocou v záhrade, ako do jeho vily nabehli agenti FBI alebo ako sa s bratom istý čas dissovali.

Akčnému dokumentu sa rozhodne nedá odoprieť, že je plný napätia, energie, motivácie, bratského vzťahu lásky a nenávisti a má perfektnú story line. Je pútavý, pri jeho sledovaní sa nenudíš a máš pocit, že sa pozeráš nielen na príbeh športovca, ale aj perfektného biznismena.

Vybrali sme 5 zaujímavých faktov z novinky na Netflixe, ktoré si (možno) nevedel o Jakeovi Paulovi. O problémovom chlapcovi, ktorého je síce ľahšie nenávidieť ako milovať, no nedá sa mu odoprieť, že sa svojou tvrdou prácou a zanietením dokázal vypracovať z online trolla až do profi ringu.

Začínal ako záhradník

Jake v dokumente hovorí o ich začiatkoch na sociálnych sieťach. V tom čase si vďaka vtipným videám získali pozornosť predovšetkým na platforme Vine, ktorá fungovala na podobnom princípe ako dnes Tiktok – tvorcovia tam zdieľali krátke a zábavné skeče.

Robiť virály sa im darilo, no postupne zisťovali, že na to, aby robili unikátny a originálny obsah, potrebujú viac peňazí, napríklad na rekvizity. Jake preto istý čas pracoval ako záhradník. Pomáhaním v záhrade v tom čase zarábal 10 dolárov na hodinu.

Zdroj: Netflix

Neskôr prišla prvá spolupráca so značkou. „Dostal som 200 dolárov a myslel som si, že som bohatý. Potom prišla ďalšia ponuka od inej značky a pýtali sa, koľko za to chceme. Volal som vtedy s otcom, ktorý mi do telefónu hovoril: ‚Koľko chceš?‘ A ja na to: ‚Netuším. Päťtisíc?‘ A oni súhlasili. A my: ‚Čože?!‘“ spomína Jake.

V tom čase vraj vzniklo slovo influencer a Jake tvrdí, že tak prvýkrát pomenovali práve ich. Začali nad tým preto uvažovať viac biznisovo. Keď vtedy mali 200 000 sledujúcich a dokázali za jeden príspevok zarobiť 5 000 dolárov, čo sa stane, keď ich bude milión alebo dva?