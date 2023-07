Bol som na fetišistickej párty: muž vibrátorom uspokojoval ženu pred očami divákov, potom jej dal vrece na hlavu a začal ju škrtiť

Pohľady, ktoré sa mi naskytli na párty, boli ako z toho najdrsnejšieho porna. Videl som čuchačov nôh, ženu s nahými prsami na obojku, ale aj deepthroat na pódiu.

Článok obsahuje explicitné fotografie aj video a podrobný opis priebehu večierku, preto nie je vhodný pre neplnoletého čitateľa.

Desiatky bielych očí vykúkajúcich z jemného svetla temnej klubovej atmosféry napäto pozoruje, ako bradatý muž uväzuje svojej žene ruky nad hlavu, až kým ju totálne znehybní. Každým pohybom zvádza, ale aj trýzni svoju otrokyňu, ktorá čoraz hlasnejšie vzdychá do hudby.

Spustí svoje žilnaté ruky po jej našponovanom tele a plazí sa nimi po jej erotogénnych zónach ako had. Zastane až pri zadku, ktorý najprv pevne zovrie a vzápätí udrie. Subinku na striedačku dráždi, objíma a udiera. Má nad ňou úplnú moc.

Najprv ju vášnivo pobozká a pohladí, potom jej násilne strčí prsty do úst. Siahne do vrecka, vytiahne z neho štipce a jeden z nich jej zacvakne do jazyka. Prudkým pohybom z nej strhne top a odhalí prsia pred desiatkami ľudí. Kus odevu žene prehodí cez hlavu a na nahé bradavky jej upevní niekoľko štipcov. Hoci sa otrokyňa snaží kričať a vzdychať, štipec na jazyku spôsobí, že vydá zo seba len akési mumlanie. Z otvorených úst jej vypadne slina na bradavku. Dominant ju eroticky rozotrie po celom poprsí, z batoha na zemi vyberie vibrátor a začne ju uspokojovať pred množstvom divákov.

Muž začne subinku uspokojovať vibrátorom pred desiatkami divákov. Zdroj: Obscurefreaks.cz/Tomáš Mičák

Vystihne moment, keď je otrokyňa najvzrušenejšia a na hlavu jej sadisticky nasadí čierne vrece. Začne ju škrtiť. S údivom sledujem, ako sa míňa vo vreci kyslík a čoraz silnejšie obopína hlavu ženy. Za pár sekúnd cezeň presvitajú rysy tváre. Nielen subinka, ale všetci v miestnosti nedýchajú od napätia.

V poslednej chvíli – tesne pred kolapsom otrokyne, dominant svojimi mohutnými prstami prederaví vrece na mieste, kde má žena ústa. Opäť môže slobodne dýchať a vzdychať od vzrušenia. Dav jasá a tlieska.

Na hlavu jej dá vrece. Zdroj: Obscurefreaks.cz/Tomáš Mičák

Toto je len jeden z mnohých silných momentov, ktoré som zažil na fetišistických večierkoch. Počas dvoch udalostí: Freak Show a Freak Night organizovaných pod záštitou Obscurefreaks.cz som sa mohol ponoriť hlboko do tajov alternatívneho umenia. Večere plné nahoty, zvrhlostí a tajomnej atmosféry mi priblížili subkultúru a dokázali, že aj ľudia s výstrednými záujmami a chúťkami môžu byť skvelou a príjemnou spoločnosťou.

