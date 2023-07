Mima a Peter: Letenky na Havaj za 69 dolárov. Dôležité je, odkiaľ letíš (CHECK IN)

Toto sú najluxusnejšie ubytovania, ktoré navštívili.

Predstavujeme ti ďalší diel formátu Check in, v ktorom sa naša redaktorka Janka so svojimi hosťami zhovára o netradičných cestovateľských zážitkoch. Tentoraz si do štúdia zavolala cestovateľský pár Mimu a Petra, ktorí jej porozprávali o svojej spoločnej ceste okolo sveta, o najluxusnejších ubytovaniach, ale aj takých, ktoré by si pokojne zaslúžili vyššiu cenu.