Madonna a Sam Smith predstavili letnú tancovačku Vulgar. Je to silená snaha pobúriť, tvrdia niektoré recenzie

Smith vydal svoju tretiu štúdiovku Gloria začiatkom tohto roka a v júli odštartuje rovnomenné americké turné. Madonna naposledy vydala zbierku svojich top 50 hitov v roku 2022 a rovnako tak v júli odštartuje svoje svetové turné s názvom Celebration.

Britský spevák Sam Smith a americká popová diva Madonna spojili sily a vydali spoločnú pieseň s názvom Vulgar. Ten zrejme inšpiroval Piers Morgan, ktorý označil Smithovu hudbu a vystupovanie za vulgárne. Celkom neprekvapivo a tak trochu materinsky na to Madonna v piesni reaguje slovami „If you fuck with Sam tonight, you’re fucking with me“.

Reakcie na pieseň sú zatiaľ zmiešané. Na Youtube za dva dni nazbierala necelých 500 miliónov videní, a podľa recenzie v britskom Guardiane ide o silenú snahu pobúriť len preto, aby dostali pobúrené reakcie. Ktokoľvek, kto Madonninu alebo Smithovu tvorbu pozná, však prekvapene obočie nezdvihne. Ani sugestívne S & M v úvode, ani nadmerné využívanie všestranného fuck (najmä fanúšikovia Succession si ho už asi ani nevšimnú). Možno až na melódiu v pozadí, inšpirovanú stredovýchodnými tónmi, je to pomerne očakávaná letná tanečná vec, a počuť ju budeš všade, či chceš, či nie.

Na piesni podľa Variety pracoval zväčša ten istý tím, ktorý stojí za úspešným hitom Unholy. Hoci niektoré časti piesne sú pomerne povedomé a klasické (napríklad rytmus pripomína Cozy od Beyoncé), obaja v piesni aj rapujú, čo je trochu nezvyk.

Video k piesni zatiaľ nie je, vypočuť si ju môžeš vyššie. Úryvky z videa Smith ukazuje na Instagrame.