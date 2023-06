Sydney Sweeney prezradila, ako reagovali jej rodičia a starí rodičia na nahé a sexuálne scény v Euphorii

Kto z jej rodiny nakoniec seriál nedopozeral?

Ako píše Complex, 25-ročná americká herečka Sydney Sweeney prezradila, ako jej rodina reagovala na obľúbený seriál Euphoria, kde stvárnila jednu z hlavných postáv Cassie Howardovú.



Mladá herečka, ktorú si mohol vidieť aj v seriáli White Lotus, vo filmoch The Voyeurs, Big Time Adolescence či v „tarantinovke“ Once Upon a Time in Hollywood, mala v Euphorii viacero vášnivých sexuálnych scén. V rozhovore pre NBC's Sunday Today priznala, že práve tieto scény sa nepozerali ľahko jej rodine.



Konkrétne jej otec a starý otec vraj seriál v istom momente stopli a odišli preč. „Rozhodol sa, že to bude sledovať, bez toho, aby mi to povedal, so svojimi rodičmi,“ povedala Sweeney o otcovi. Ten vraj príbeh seriálu, ktorý dcéru výrazne spopularizoval, nepoznal.



Herečkina mama, naopak, dcéru viackrát prišla pozrieť aj na nakrúcanie, takže bola oveľa informovanejšia a pripravenejšia na to, čo ju v samotnom výsledku na obrazovke bude čakať. Nemala s tým preto taký problém. Paradoxne nahota Sydney Sweeney v Euphorii neprekážala ani jej starej mame.



„Je mojou veľkou fanúšičkou,“ dodala herečka, ktorá si jemne šialenú a naivnú Cassie zahrá aj v tretej sérii Euphorie. Režírovať ju bude opäť Sam Levinson. Ak sa ti nechce tak dlho čakať, môžeš zatiaľ skúsiť na HBO MAX jeho novinku The Idol, kde si zahrali hlavné úlohy spevák The Weeknd a dcéra Johnnyho Deppa Lily-Rose.