KVÍZ: Si fanúšikom formuly 1? Vyskúšaj odpovedať na všetky otázky bez chyby

„F1-tka nie je len šport. Je to aj o technológiách, fantastickom marketingu, o brutálnych intrigách, kontroverziách a v konečnom dôsledku o magických dvoch desatinách. Môžeš urobiť všetko správne a mať navrhnutý skvelý monopost. No ak strácaš dve desatiny na kolo, tak titul nikdy nezískaš,“ opisuje známy športový komentátor Števo Eisele svoj pohľad na svet formuly 1. Ak si fanúšikom F1, určite budeš súhlasiť, že so sledovaním pretekov sa už neodmysliteľne spája hlas Števa Eiseleho. O tom, či máš aj znalosti zarytého fanúšika, ťa presvedčia nasledujúce kvízové otázky.

Števo Eisele v stoličke komentátora pôsobí už 11 sezón a na konte má približne 200 Veľkých cien. Nadšenie z tohto športu cítiť pri každom jeho slove. Okrem komentovania pretekov pripravuje aj podcast Formuloviny, ktorý vznikol pod značkou Red Bull. Podcast má momentálne tri série a každá sa venuje inej téme. Prvá séria sa zaoberá analýzou jednotlivých Veľkých cien, druhá ťa prevedie históriou okruhov a tretia ti priblíži život výnimočných osobností F1. V prvej epizóde aktuálnej série sa napríklad venuje únosu Juana Manuela Fangia, päťnásobného šampióna F1. Možno ťa skôr zaujme príbeh Davida Coultharda, ktorý prežil haváriu lietadla a napriek veľkým bolestiam stál 5 dní po nehode na pódiu. Každá epizóda podcastu opisuje fascinujúci príbeh.

F1-tka je plná momentov, ktoré ti vyrazia dych. Niekedy dokonca aj samotným komentátorom. „V roku 2014 na Veľkej cene Japonska sme vedeli, že sa udialo niečo strašné. Neskôr vyšlo najavo, že to bola nehoda Julesa Bianchiho, ktorý utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. 45 minút sme počas prenosu mali zimomriavky, netušili sme, čo sa deje, a tŕpli sme, lebo sme vedeli, že sa stalo niečo hrozné,“ spomína Števo. Aj takéto príbehy si môžeš vypočuť vo Formulovinách.

Okrem chvíľ, keď stuhne krv v žilách, je tento šport aj o úsmevných zážitkoch. Fanúšikovskú základňu zo Slovenska a z Čiech počuť na každom okruhu, najmä na Hungaroringu. „S fanúšikmi sme sa dohodli, že sa stretneme za hlavnou tribúnou. Oslovil ma jeden chlapec, že by chcel požiadať svoju priateľku o ruku. Niekoľko minút po žiadosti prišli zo security, že je poplach a spôsobujeme bezpečnostnú hrozbu. Uprostred tohto davu povedala áno a čoskoro bude aj svadba,“ opisuje známy komentátor. F1 je aj o komunite nadšencov. Patríš medzi nich aj ty?

Nasledujúce otázky overia tvoj všeobecný prehľad zo sveta F1. Spomenieš si na meno jazdca, ktorý je prvým šampiónom formuly 1? Pamätáš si na začiatky Michaela Schumachera? Ak tento šport sleduješ sporadicky, možno sa zapotíš, ale ostrieľaný fanúšik zvládne kvízové otázky ľavou zadnou.