Ilja Škondrič o Borárosovi: Gáborovi neverím nikdy v ničom. Od kauzy s podozrivými stávkami sa neukázal v Octagon Fighting Academy

„Krstný otec slovenského MMA“ Ilja Škondrič nedôveruje zápasníkovi Gáborovi Borárosovi.

Slovenský tréner, ktorý vedie bratislavskú Octagon Fighting Academy (OFA), pre Kaocko.cz prezradil, že Boráros sa v jeho gyme od najnovšej kauzy vôbec neukázal. Takisto povedal, že prvý šampión Oktagon Výzvy chodil do OFA alebo trnavského Spartakus Fight Gymu trénovať len tesne pred zápasmi a neudržiava si dlhodobú MMA formu, vraj si skôr pestuje len tú kondičnú.



Podľa Škondriča je Boráros „samostatná jednotka“. Vraj s ním však nedávno aspoň krátko telefonoval, pričom súčasnú kauzu spolu neriešili. „Určite ho to dosť zasiahlo, narušilo mu to jeho bežné fungovanie. Stavia si dom, nedávno sa mu narodilo dieťa. Hlavu má teraz najskôr niekde úplne inde,“ povedal Škondrič.





MMA zápasník a tréner Ilja Škondrič. Zdroj: Refresher/Paulína Ščepková

Gáborovi neverím nikdy v ničom

Priznal, že je ťažké mu dôverovať. „Ja len dúfam, že to nakoniec bude mať dobrý koniec. Že sa preukáže, že v tom Gábor nemá prsty. Alebo aspoň nie tak, ako si asi všetci myslia. Tým sa ho však nezastávam, záver musí vyniesť len policajné vyšetrovanie. V každom prípade by som si veľmi prial, aby sa Gábor vrátil a trochu sa zmenil. Stále má ten priestor, stále má čo ukázať. Bohužiaľ, sám sebe dosť poškodil svojím životným štýlom a vecami okolo. Úprimne, Gáborovi neverím nikdy v ničom.“





Napriek tomu podľa Škondriča Boráros nie je zlý človek. Zápasníka označil za srdciara, ktorý sa dokáže postaviť všetkým. „Prajem mu len to dobré. Vždy sa ho budem snažiť priviesť na tú správnu cestu, tak hádam to k niečomu bude. Ale je to iba na ňom,“ dodal uznávaný tréner, ktorý má za sebou celkom bohatú MMA kariéru. Absolvoval až 25 MMA zápasov. Medzi jeho zverencov dnes patria napríklad Marek Bartl, Štefan Vojčák či Sebastián Fapšo.





Boráros má pre kauzu s manipuláciou zápasu momentálne stopku v organizácii Oktagon MMA aj Fabriq MMA, až kým prípad nevyšetria. Naposledy sa k podozreniam vyjadril na sociálnej sieti. „Ani neviem, ako funguje stávková kancelária. Nikdy som na nič nestavil ani korunu. A potom prídete s tým, že zmanipulovaný zápas. Ste úplní idioti! Ani neviem, kto na tom tak strašne dobre zarobil. Niekomu, kto na tom zarobil, gratulujem. A ostatní, ktorí na tom nezarobili, škoda,“ napísal Boráros.



Stávková kancelária Tipsport však ponúkla len deň po kontroverznom zápase jasné stanovisko: „Zaznamenali sme opakované stávky na výhru Gábora Borárosa presne v 2. kole a ukončenie zápasu v 2. kole v nezvykle vysokom objeme, čomu zodpovedali i zvláštne pohyby kurzov.“