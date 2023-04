Boli sme v hlavnom meste stavebníc LEGO v Billunde: Lieta sem Ryanair, hotely stoja stovky eur a kraľujú tu deti

Billund je pre milovníkov LEGO stavebníc niečo ako mekka.

Po prílete do dánskeho Billundu sa nadýchneme miestnej atmosféry. Prímorský vzduch dotvára mix zápachu poľných hnojív a leteckého benzínu. Zvukovú kulisu mestečka pre zmenu okrem bzučania elektrických áut tvorí džavot detí a mechanický hluk kolotočov.

Pri pohľade na Google Maps zarazí fakt, že rozloha letiska je porovnateľná s celkovou plochou mestečka so 6 000 obyvateľmi. Billundské letisko je druhé najväčšie v krajine. Ročne ho využije až 3 718 000 pasažierov. Mnohí z nich pred odletom vkladajú do letiskových skenerov žlté tašky s červeným logom plné stavebníc. Odnášajú si suveníry z hlavného mesta LEGO. Po dvoch dňoch robíme to isté.

Letisko v Billunde. Zdroj: Refresher/Eduard Starkbauer

Cesta do Billundu nemusí byť drahá ani dlhá. Letecky sa sem dostanú návštevníci z celej Európy. Z Viedne lieta Ryanair trikrát týždenne. Ak sa sem vyberieš autom, priprav sa na asi 13-hodinovú jazdu.

LEGOLAND®

„Budem kričať a možno sa aj povraciam,“ varuje ma po anglicky náhodná prísediaca na atrakcii Flying Eagle. Zamestnanec v tematickom kostýme zaklapne bezpečnostnú závoru a žena sa sprisahanecky usmeje. Žartovala, počas zábavnej rýchlej jazdy splnila len prvú polku výstrahy.