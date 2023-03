7 typov šiat, ktoré uvidíš na jar v každom jednom obchode

Túto sezónu sa priprav na poriadny nával farieb, jednoduché línie aj extravaganciu. Späť v hre sú aj batikované potlače, ktoré si pamätáme zo začiatku milénia (nikdy však nevyzerali lepšie ako dnes).

V ženskom šatníku azda neexistuje obľúbenejší model, ako sú šaty. Nájsť tie správne (a na vhodnú príležitosť) vie byť však niekedy poriadna „makačka“.

Nemaj obavy, tentokrát sme to spravili za teba a počas víkendu sme ti ulovili horúce novinky zo známych e-shopov aj kamenných predajní. Týchto sedem modelov uvidíš na jar úplne všade.

1. Priehľadné s dlhým rukávom

Transparentné materiály sú jedným z najhorúcejších trendov sezóny. V jednom z najsexi prevedení však fungujú práve na šatách s priliehavým strihom a dlhým rukávom. Inšpiruj sa modelkou Kaiou Gerber, ktorá na červený koberec Academy Museum of Motion Pictures Gala zladila priesvitný Alaïa top a nariasenú tmavohnedú sukňu. Kain look bol síce dvojdielny, no na prvý pohľad pôsobil ako šaty.

Kaia Gerber dala v priesvitnom modeli značky Alaïa šancu vyniknúť svojim krivkám. Zdroj: Getty Images/Steve Granitz

Momentálne hádam nenájdeš značku, ktorá by podobný model nemala v ponuke. Bohatú škálu tylových možností za dostupné ceny ti ponúkajú aj obchody v našich končinách.

Refresher tipy na priehľadné šaty s dlhým rukávom nájdeš v galérii nižšie.

1 / 5 zobraziť galériu Jeden z najpútavejších tylových modelov na jar ti prináša španielska značka Zara. Jednoduchá silueta, dlhé rukávy, okrúhly výstrih s jemným lemom a modrá farba spoločne vytvárajú univerzálne, no zároveň lichotivé šaty. Zladiť ich môžeš k teniskám, sandálom, ale aj elegantným lodičkám. Tento skvost môžeš mať v šatníku za 25,32 eura. Zdroj: Zara

2. Ombré efekt

Ombré efekt na šatách nikdy nevyzeral elegantnejšie a nositeľnejšie. Vo svojich nedávnych kolekciách ho predstavil dizajnér Peter Do, ale aj Ulla Johnson. Kým obaja návrhári sa s ombré efektom vyhrali v casual modeloch, značka Altuzarra ukázala o čosi formálnejšie looky.

View this post on Instagram A post shared by Peter Do (@the.peterdo)



Nás v redakcii ombré efekt očaril a uznávame, že vyzerá rovnako dobre na priesvitných, ako aj saténových šatách. V našom výbere nechýbajú investičné modely, ale aj šaty do pár eur, farebné zladenie už necháme na teba.

Refresher tipy na šaty s ombré efektom nájdeš v galérii nižšie.

1 / 5 zobraziť galériu Šaty s ombré efektom a horúcim nádychom priaznivého počasia ti ponúka značka NA-KD. Model maxišiat JOSEFINE HJ DEEP BACK DRESS rozžiari tvoju náladu aj šatník. Mať ho môžeš za 74,95 eura. Zdroj: NA-KD

3. Boho štýl s čipkou

Nič romantickejšie a sviežejšie túto sezónu neuvidíš. Čipka ovládla fast fashion reťazce aj prehliadkové mólo luxusnej značky Carolina Herrera. Napriek tomu, že vyzerá skvele v rôznych farebných prevedeniach, stavili mnohí dizajnéri práve na bielu.

V kombinácii s čipkou, boho strihom a v niekoľkých prípadoch aj gombíkmi vedia aj nenápadné biele šaty pôsobiť robustnejšie. Rovnako originálnym výberom však môže byť aj krémová, champagne či žltá, no povoľujú sa aj rôzne dĺžky vrátane mini, midi či maxi.

Nič romantickejšie vo svojom šatníku nebudeš mať. Biele šaty s čipkou pobláznili svetové značky aj módne blogerky. Zdroj: Instagram/Lauren Johnson



Všetky modely vieš zladiť s denimovou alebo koženou bundou, teniskami, so sandálmi či s lodičkami. Zabudnúť by si nemala ani ja jemné doplnky.

Refresher tipy na boho šaty s čipkou nájdeš v galérii nižšie.

1 / 5 zobraziť galériu Biele romantické šaty Mercy od Glash môžeš mať už za 54,99 eura. Zdroj: Glash

4. Saténové šaty na ramienka s padavým výstrihom

Trend saténových šiat sa drží už z minulých sezón a rozhodne sa nesťažujeme. Saténové šaty na ramienka s padavým výstrihom sú stelesnením zmyselnosti a dokonale podčiarknu ženské krivky. Miluje ich aj blogerka Kenza Zouiten, Kendall Jenner či RiRi.

Saténové šaty na ramienka sú jedným z horúcich trendom sezóny. Natrafíš na ne pri scrollovaní e-hopov, ale aj Instagramu. Zdroj: Instagram/M-KAE

Odvážne fashionistky ich môžu pokojne zladiť aj k denimovej bunde, trenčkotu a masívnym teniskám.

Refresher tipy na saténové šaty na ramienka nájdeš v galérii nižšie.





1 / 5 zobraziť galériu Bledomodrý maxi model od Raere môžeš mať za 55,92 eura. Zároveň ti k nemu odporúčame jemné líčenie s beach waves alebo ulízaným drdolom. Zdroj: Raere

5. Batikované šaty

Na batikované tričká, šaty či košele, ktoré boli trendy ešte začiatkom milénia, sa hádam nedá zabudnúť. Tento love/hate efekt na jar naberá nositeľnejší rozmer. Do kolekcie ich zaradili luxusné značky Ferragamo, Jonathan Simkhai a Zimmermann.

View this post on Instagram A post shared by ZIMMERMANN (@zimmermann)

Batika pôsobí ako koža chameleóna. Jej výrazný dizajn zaujme milovníčky streetwearu, ale aj minimalistky a v neposlednom rade je vhodný do jarných, letných, ale aj jesenných ulíc. Tieto štýlovky sú tvojou najlepšou príležitosťou, ako sa v šatníku odviazať.





Refresher tipy na štýlové batikované šaty nájdeš v galérii nižšie.





1 / 5 zobraziť galériu Hádam netreba zdôrazňovať, že v portfóliu značky OFF-WHITE nikdy nechýbali nadčasové moderné vychytávky. Midišaty s batikovaným vzorom a jemným monogramom značky v oblasti krku sú síce investičnou, no jednoznačne závideniahodnou položkou. Mať ich môžeš za 417 eur. Zdroj: OFF-WHITE

6. S výrezmi

Šaty s rafinovanými výrezmi si na módnom trhu držia líderskú pozíciu už od minulého leta (ešte predtým však boli populárne začiatkom 90. rokov). Priprav sa na to, že v roku 2023 ich privítame v oveľa odvážnejších a inovatívnejších prevedeniach. Výstrihy na šatách v oblasti dekoltu, no najčastejšie pása a hrudníka pôsobia dramaticky, no zároveň sofistikovane.

View this post on Instagram A post shared by Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

Šaty s výrezmi sú perfektnou voľbou pre ženy, ktoré sa chcú cítiť sebavedome, no zároveň nechcú odhaliť príliš. Jemný výrez na páse vie pôsobiť oveľa viac hot ako prvoplánový hlboký výstrih v dekolte. Tento štýl milujú Vanessa Hudgens, Bella Hadid, ale aj Kim Kardashian, Selena Gomez a Bruna Marquezine.

Refresher tipy na sexi šaty s výrezmi nájdeš v galérii nižšie.

1 / 5 zobraziť galériu Štruktúrované midišaty od ASOS Design ťa zlákajú najmä farebným prevedením. Kúpiš ich už za dostupných 25 eur. Zdroj: ASOS Design

7. S volánikovým lemom

Šaty s volánmi majú tento rok poriadne sviežu perspektívu. Sú jemnejšie, jednoduchšie a splývavejšie ako kedykoľvek predtým. Maxisukne a objemné rukávy totiž pomaly, ale isto nahrádza práve volánové lemovanie.

Volány naberajú tento rok celkom iný rozmer. Zdroj: Instagram/_magda

Či už ide u rukávy, dekolt, alebo spodný diel šiat, volánikový lem dokáže na scénu priniesť exotiku aj dovolenkový nádych. Okrem značiek Blumarine a Max Mara ho vo svojej ponuke majú aj obľúbené fast fashion reťazce. Pripomíname, nakupuj s rozumom!





Refresher tipy na štýlové šaty s volánmi nájdeš v galérii nižšie.

1 / 5 zobraziť galériu Volány na šatách sú jedným z horúcich trendov nadchádzajúcej, ale aj terajšej sezóny. V kombinácii s hnedým priesvitným šifónom a prímesou hodvábu ti ich za 159,99 eura ponúka Reserved. Zdroj: RESERVED