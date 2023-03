„Stále to bolí!“ Chris Rock na Netflixe prehovoril o facke od Willa Smitha

OK

Dňa 27. marca to bude rok od posledného udeľovania Oscarov. Stále však doznieva situácia, ku ktorej došlo priamo na pódiu pred zapnutými kamerami. Chris Rock dostal facku od herca Willa Smitha po vtipe smerovanom na jeho manželku Jadu. Rock túto udalosť pripomenul v špeciáli na Netflixe, ktorý sa vysielal 4. marca, niekoľko dní pred tohtoročným udeľovaním Cien Akadémie.

„Ľudia hovoria, že slová bolia,“ vyhlásil komik na margo Smithovej reakcie. „Každý, kto to hovorí, nikdy nedostal ranu do tváre.“ V show sa venoval širokej škále tém, kritiku mieril aj na politiku či tzv. woke culture.

„Pokúsim sa urobiť show bez toho, aby som niekoho urazil,“ dovolil si Rock ďalšiu poznámku. „Nikdy neviete, koho to môže vyprovokovať.“ Záverečné chvíle špeciálu venoval práve minulým Oscarom. „Stále to bolí! V ušiach mi zvoní Summertime,“ povedal s odkazom na Smithovu pieseň z roku 1991.

Zároveň si myslí, že facka súvisela skôr s hercovými partnerskými problémami a nie so samotným vtipom. „Normálne by som o tom nehovoril, ale oni to sami zverejňujú na internete,“ narážal na americkú talk show Red Table Talk.

Rock špeciál zakončil vysvetlením, prečo sa nebránil: „Pretože som bol slušne vychovaný!“ povedal. „A viete, čo mi rodičia povedali? Nebi sa pred bielymi ľuďmi.“

