V minulosti to bola súčasť liečby epilepsie, dnes je trendom v chudnutí. Čo je to keto stravovanie a ako funguje?

Vysvetlíme ti niekoľko mýtov a faktov o ketogénnom stravovaní, ktoré ti pomôžu lepšie porozumieť tomu, ako to celé funguje a na čo si dať pozor.

Určite si sa už stretol s pojmom keto diéta. Tento spôsob stravovania pôvodne vznikol ako súčasť liečby epilepsie. Dnes ho vyhľadávajú najmä ľudia, ktorí chcú schudnúť, alebo vytrvalostní športovci, ktorí sa pohrávajú so spôsobmi, ako maximalizovať svoj výkon. Jedálniček, ktorý označujeme ako ketogénny (skrátene je označovaný ako keto), funguje na jednoduchom princípe – „naučíš“ svoje telo využívať energiu z iného zdroja, než je zvyknuté.

Ľudské telo získava energiu hlavne z cukru (glukózy), ktorú čerpá zo sacharidov. Bohatým zdrojom sacharidov sú napríklad obilniny, ryža, zemiaky, mrkva či rôzne ovocie. Keď svoj príjem sacharidov výrazne obmedzíš a nahradíš ho tukmi, dostaneš svoj organizmus do metabolického stavu, ktorý sa nazýva ketóza. To znamená, že sa tuky v pečeni premenia na ketóny, ktoré dodávajú energiu svalom a mozgu. Kvôli ochrane svalovej hmoty a buniek je dôležité zaistiť optimálny príjem bielkovín. Teoreticky to síce znie jednoducho, no v praxi je to oveľa zložitejšie.

Keto má svoje výhody, ak to robíš správne a riadiš sa odporúčaným stravovacím plánom. KetoDiet v spolupráci s výživovými poradcami pripravili vlastné jedálničky, ktoré by ti mali zaistiť bezpečný prechod do ketózy. V prípade, že chceš robiť keto na vlastnú päsť, mysli na to, že môže spôsobiť aj potenciálne riziká. Vysvetlíme ti niekoľko mýtov a faktov o ketogénnom stravovaní, ktoré ti pomôžu lepšie porozumieť tomu, ako to celé funguje.

Keto jedálniček nie je pre teba vhodný, ak máš (alebo si v minulosti mal) poruchu príjmu potravy. Takisto môže predstavovať riziko pre ľudí so zdravotnými problémami spojenými s chorobami srdca, ciev, obličiek, pečene alebo v prípade onkologických ochorení a diabetu. Nie je vhodný ani pre tehotné a dojčiace ženy či osoby mladšie ako 18 rokov.

1. Budeš stále hladný

Pri tejto forme stravovania by si mal jesť pravidelne a v dostatočných množstvách. Keto jedálniček je bohatý na zdravé tuky a bielkoviny, takže hlad by ťa nemal trápiť. Musíš si však dávať pozor na to, čo si dáš na tanier, pretože tvoj denný príjem sacharidov by nemal byť vyšší ako 50 gramov. Pre lepšiu predstavu, stredný banán či miska ryže má približne 27 gramov sacharidov. Mal by si skôr uprednostniť jedlá, ktoré sú bohaté na zdravé tuky a bielkoviny, ako napríklad ryby, mäso, vajíčka, avokádo, orechy a strukoviny. Tie by si mal doplniť veľkou dávkou zeleniny. Veľmi dôležitý je aj pravidelný pitný režim.

Ak ti takéto premyslené varenie robí problém, vyskúšaj plánovaný jedálniček s KetoDiet. Nemusíš sa obávať, že budeš piť len práškové náhrady jedál, ktoré sa nebudú odlišovať jedna od druhej ani farbou, ani chuťou. Môžeš si kúpiť proteínové alternatívy jedál, na ktoré si bežne zvyknutý. Napríklad pečiva, croissantov, palaciniek, müsli či cestovín sa s KetoDiet nemusíš vzdávať.

Zdroj: KetoDiet

2. Jedlá ti nebudú chutiť a ich príprava je zložitá

Zeleninu, mäso, mliečne výrobky a vajcia je možné pripraviť na rôzne spôsoby, určite objavíš niekoľko receptov, ktoré si obľúbiš. Keto ťa donúti byť v kuchyni kreatívnejší. Môže sa teda stať, že tvoje jedlá budú pestrejšie ako doposiaľ. Aby si nemusel hneď investovať veľa peňazí do nízkosacharidových verzií jedál, môžeš si objednať ochutnávkový balíček na 3 dni od KetoDiet. Zistíš, či ti budú chutiť, a ani ťa to nevyjde draho.

3. Je to drahé

Rôzne formy stravovania majú jednu spoločnú výhodu – viac času stráviš varením doma, takže neminieš peniaze na jedlo z donášky alebo na koláčiky v kaviarňach. Mäso, vajíčka či olej za posledné mesiace výraznejšie zdraželi, čiže na týchto položkách veľa neušetríš. Na druhej strane keto jedálniček zahŕňa veľa zeleniny a strukovín, ktoré ťa vyjdú pomerne lacno a môžeš z nich robiť plnohodnotné a zdravé jedlá. Chutnal si už muffiny z cvikly či rizoto z karfiolu? Svoj jedálniček si môžeš spestriť aj proteínovými alternatívami od KetoDiet, s ktorými ťa jedlá na jeden deň vyjdú približne na 9,29 eura.

4. Kilá naberieš hneď späť

Striktné obmedzenie sacharidov v stravovaní nie je dlhodobo udržateľné. Keto jedálniček preto ber skôr ako odrazový mostík na zmenu životného štýlu. Sacharidy, ktoré si predtým vylúčil, zaraďuj do jedálnička pomaly a postupne, tvoje telo si tak zvykne na ich opätovné spracovanie.

Aby sa z varenia nestal chaos, ktorý ti bude spôsobovať stres, môžeš sa inšpirovať jednotlivými krokmi na webe KetoDiet. Ukážu ti, ako vyradené suroviny zaradiť naspäť do svojho jedálnička tak, aby si predišiel nežiaducemu jojo efektu.

Zdroj: KetoDiet

5. Nemôžeš alkohol ani ovocie

Je pravda, že na začiatku keto spôsobu stravovania ovocie jesť nemôžeš. Síce je zdravé a plné vitamínov, no obsahuje aj cukor, ktorý ti zabráni dostať sa do ketózy. Keď sa tvoj organizmus naučí čerpať energiu z tuku, môžeš ovocie postupne zaradiť do svojho jedálnička.

Pravidelnému pitiu alkoholu by si sa mal pri keto stravovaní vyhnúť. Pohár suchého vína k večeri si po skončení stravovacieho plánu však dopriať môžeš. Ak si aj potom chceš dopriať niečo low carb, vyskúšaj ochutnať víno s minimálnym zvyškovým cukrom, ktoré pre KetoDiet pripravil moravský vinár Jiří Uherek.

6. Na čo si dať pozor

Nízky príjem sacharidov, ktoré si keto jedálniček vyžaduje, môže spôsobiť tvojmu telu šok. Keď si organizmus začína zvykať na túto stravu a prechádza do ketózy, je istý čas v nerovnováhe, a preto a začiatku môžeš pociťovať príznaky ako pri chrípke. Pomerne časté sú bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, únava a zápcha. Nezabúdaj preto na pitný režim a vyberaj si jedlá bohaté na sodík a draslík. Tieto príznaky sú krátkodobé a mali by rýchlo pominúť. O tom, ako sa s nimi čo najlepšie popasovať, sa dozvieš aj na blogu KetoDiet. Ak sú nepríjemnosti intenzívne alebo ťa trápia dlhodobo, môže sa stať, že toto stravovanie nie je pre teba vhodné. V prípade potreby neváhaj vyhľadať pomoc odborníka.

Podľa štúdií ľudia, ktorí sa stravujú keto, môžu trpieť nedostatkom vitamínov a minerálov, preto odborníci odporúčajú dopĺňať draslík, sodík, horčík, vápnik, omega-3 mastné kyseliny, vlákninu vo forme psyllia a vitamíny B, C a E. Neplatí to však pre každého, závisí to od jedál, ktoré preferuješ, a preto si dávaj pozor aj na ich nutričnú hodnotu. Na tento fakt myslia aj v KetoDiet, a preto v ich výrobkoch nájdeš premix, ktorý ti pomôže doplniť všetky potrebné vitamíny a minerály. Tvojmu telu by tak nemalo nič chýbať.

Zdroj: unsplash.com

Zdravý životný štýl sa dá udržiavať rôznymi spôsobmi a nemal by podliehať trendom na sociálnych sieťach. Ak chceš vyskúšať keto stravovanie, ale nie si si istý, či je pre teba vhodné, poraď sa s lekárom alebo nutričným terapeutom. O keto stravovaní sa môžeš poradiť aj s výživovými odborníkmi z KetoDiet.