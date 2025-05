Myslíš si, že svoje mesto poznáš ako vlastné dlane? Stačí pár klikov a zistíš, ako vyzerali ulice, budovy či námestia pred desiatkami rokov.

Poznáš ten pocit, keď kráčaš po ulici, pozeráš na starú budovu a premýšľaš, čo všetko zažila? A teraz si predstav, že si môžeš kliknúť na mapu, vybrať si hociktorý bod v meste a hneď vidieť, ako to tam vyzeralo napríklad v roku 1905.

Presne to ponúka stránka PastVu – interaktívna mapa, ktorá doslova otvára dvere do minulosti. Informovali o nej Kluci z Prahy vo svojom youtubovom videu. Tí sa síce sústredili na „Stovežatú“, no na mape nájdeš aj historické fotky z mnohých slovenských miest.

Na mape sú rozmiestnené body – každý z nich predstavuje jedno konkrétne miesto, kde niekto kedysi stál s fotoaparátom a cvakol záber. Klikneš na bod a zjaví sa ti dobová fotka spolu s rokom, kedy bola urobená. A čo je top? Mapa ti rovno ukáže aj smer, ktorým sa fotograf pozeral, takže si vieš presne predstaviť, kde stál a čo mal pred sebou.

Po kliknutí na bod sa zobrazí fotografia z minulosti, spolu s rokom jej vzniku a často aj stručným komentárom alebo historickým kontextom. Pre milovníkov histórie, urbanizmu alebo len nostalgie je to hotový poklad.

Projekt ako PastVu nám pripomína, že mestá sú živý organizmus. Vďaka tejto mape môžeme porovnať známe ulice, budovy či námestia so stavom spred desaťročí, ba aj storočia. A možno ťa prekvapí, že niektoré miesta sa zmenili len málo.

Navyše, PastVu ti ponúka možnosť prispieť aj vlastnými zábermi.