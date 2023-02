VIDEO: Umelá inteligencia pretvorila Simpsonovcov na sitcom z 80. rokov. Pozri sa, ako by vyzeral ikonický seriál

Používateľ na Youtube The Pharaoh Nerd vytvoril pomocou umelej inteligencie ukážku, ako by mohol populárny animovaný seriál Simpsonovci vyzerať, keby bol natočený ako sitcom z osemdesiatych rokov. Na fenomén poukázal Mirror.



Video s názvom The Simpsons as 80's Sitcom už má na Youtube viac ako milión a pol videní. Nájdeš v ňom všetky obľúbené postavy vrátane Homera, Barta, Marge, Apua, Neda Flendersa, Milhousa či šaša Krustyho.





Vo videu vidno aj to, ako by v takom seriáli vyzeral dom slávnej rodinky Simpsonovcov na adrese 742 Evergreen Terrace. K novému vzhľadu a celkovému dojmu je prispôsobená jej zvučka.



Nemusíme si klamať, vyzerá to maximálne zvláštne, neprirodzene a miestami znepokojivo aj komicky. Video teda v konečnom dôsledku pôsobí skôr ako nevydarená paródia.

Simpsonovci zmenili históriu televíznej tvorby ešte v roku 1989, pričom vďaka obrovskej popularite má dnes seriál už 34 sérií.

