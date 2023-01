FOTO: Slovák Samuel premenil lodný kontajner na jedinečné bývanie na poli s exkluzívnym výhľadom na Tatry

Vďaka Samuelovi Zamiškovi sa môžeš prebudiť na šírej lúke v obci Hrabušice s výhľadom na Tatry. Vytvoril totiž jedinečné ubytovanie v lodnom kontajneri.

„Najskôr som si myslel, že z neho urobím bufet, no plány sa zmenili. Kontajner som mal už zarezervovaný, nevedel som, na čo konkrétne ho teda budem využívať. Brat má kaviareň v takomto kontajneri, čiže nejaké skúsenosti s tým mám. Vedel som už, ako postupovať, aké stavebné postupy zvoliť. Po internete som bádal, čo by som z toho dokázal urobiť. Inšpirovalo ma zahraničie, veľa ľudí si tak stavia vlastné domčeky,“ hovorí Samuel pre Refresher.

Samuel pracuje ako vedúci bufetu v Slovenskom raji. Dizajn je jeho koníček, takže celý koncept si navrhol sám. Jeho predstava bola vytvoriť v tomto objekte klasické bývanie najskôr pre seba, no potom sa rozhodol, že by chcel kontajner prenajímať na rekreačné účely. Kúpil ho za približne 4 000 eur, na prerábku mal vyčlenených 15 000 eur, no aj vďaka ostrovnému systému sa odhadovaná suma navýšila o necelých 10 000 eur.

Tento koncept nevyžaduje žiadne stavebné povolenie. Je to samočinná jednotka, návštevníci si ani neuvedomujú, že nie sú pripojení na žiadne vedenie. Sú ubytovaní na lúke s výhľadom na Vysoké Tatry. „Ja už teraz viem, že môj budúci dom bude určite z lodného kontajnera a bude dokonalý,“ dodáva Samuel.

Samuel začal na projekte pracovať v júni 2022. Zdroj: Samuel Zamiška

Komplikovaný prevoz

Objekt Samuel kúpil v marci 2022, stavebné práce sa začali v júni 2022. Kontajner najskôr „dorazil“ do jeho rodnej obce Nálepkovo. Tu ho počas troch mesiacov začali prerábať. Keďže sa Samuel musel venovať aj svojej práci, nemohol na projekte pracovať každý deň. S pomocou kamaráta a otca, ktorý je stolár, však stihli za 18 dní objekt pripraviť na prevoz a na ďalšiu prerábku. Pracovali osem až deväť hodín denne. Každý deň objednával produkty, čo ho vyšlo drahšie, ako keby ich chodil hľadať sám. No rozhodol sa do projektu investovať.

„V októbri bol kontajner pripravený na prevoz na miesto, kde stojí dnes. Veľmi som sa toho bál, aby nepraskli kachličky alebo spoje na sadrokartón, ale všetko vydržalo. Boli sme prekvapení. Bol to najťažší prevoz, aký som kedy zažil. Potrebovali sme špeciálny žeriav a kamión. Ten kontajner má 12 metrov a 10 ton,“ približuje Samuel.

Kamión im navyše počas presunu zapadol a museli čakať. Kontajner nechali 100 metrov od miesta, kde stojí teraz. Nakoniec sa prevoz podaril a dnes ho nájdeš v obci Hrabušice.

Samuel s priateľkou zariadili kontajner do čierno-zlatých farieb. Zdroj: Samuel Zamiška

Nenechaj sa odradiť slovom kontajner

Keď ho prvýkrát uvidel, vizualizoval si celý priestor. Pomocou drevených dosiek rozdelil interiér podľa toho, kde sa budú nachádzať jednotlivé miestnosti. Už na začiatku vedel, že v domčeku nemôže chýbať sauna, kúpeľňa, spoločenská miestnosť s miestom na spanie. Objekt mal jednoducho spĺňať všetky atribúty klasického bývania.

Spolu s priateľkou zhodnotili, že chcú, aby bol interiér neutrálny a páčil sa každému. Nechcel ísť ani do vintage štýlu, ani do úplne moderného zariadenia. Zároveň však zvolil niečo, čo má trošku luxusný nádych, nechcel, aby ľudí odradilo slovo „kontajner“. „Viete, to slovo kontajner môže veľa ľudí odradiť. Keď zbadajú takýto interiér, uvidia, že sa nemusia ničoho báť.“

Prevedenie interiéru je čierno-zlaté. „Mnohým obdobným ubytovaniam chýba komfort v podobe teplej vody a sprchy. Mysleli sme hlavne na to. V kúpeľni je dokonca rohová vaňa,“ hovorí.

Počas pobytu si môžeš vychutnať relaxačný kúpeľ v rohovej vani. Zdroj: Samuel Zamiška

Vďaka ostrovnému systému funguje celoročne

Pozemok, na ktorom objekt stojí, nemá žiadnu možnosť pripojenia sa na inžinierske siete, a teda nie je tu žiadny prívod vody, elektriny či odpadu. Podarilo sa mu vytvoriť netradičný, takzvaný ostrovný systém.

„Ostrovný systém znamená, že elektrina aj voda či odpad sa nachádza v kontajneri. Princíp funguje na fotovoltických paneloch, hlavným zdrojom je slnko. Energia sa následne pretavuje do batérií či do spotrebičov. Dnes máme kopec možností, ako to docieliť a byť tak nezávislí voči okolitému svetu. Nemôžem rozprávať do detailov, keďže tento koncept je moje know-how,“ informuje Samuel.

Najkomplikovanejšia časť bola prevoz kontajnera na miesto, kde stojí dnes. Zdroj: Samuel Zamiška

Ľudí bývanie v kontajneri očarilo

Samuel tvrdí, že hneď ako projekt zverejnil, dostal „milión“ správ s prosbami o rady, ako postaviť podobné bývanie. Domčeky z lodných kontajnerov sú podľa neho v zahraničí bežné. Týmto projektom chcel ukázať veľký potenciál objektu. „Kontajner je pevnejší ako akýkoľvek dom, vydrží pri zemetraseniach či tornáde. Na jeden kontajner môžete postaviť 13 kontajnerov, čiže je tam veľmi veľká možnosť a potenciál stavby. Zohnať ho môžete napríklad na Bazoši,“ dodáva.

Projekt Na_ture je už pripravený na plnohodnotné využitie a nájdeš v ňom napríklad fínsku saunu, výhľad na Tatry, Kráľovu hoľu či Slovenský raj. Pobyt si môžeš zarezervovať priamo na stránke.

