Miley Cyrus vydala singel na narodeniny svojho bývalého manžela Liama Hemswortha. Posiela mu ostrý odkaz.

Miley Cyrus vydala spolu s videoklipom prvý singel z pripravovaného albumu Endless Summer Vacation, ktorý uzrie svetlo sveta 10. marca. Pieseň Flowers vyšla symbolicky na narodeniny jej bývalého manžela, herca Liama Hemswortha, čo jasne naznačuje, že ju venovala práve jemu.



V skladbe sa vracia k ich rozvodu. „Postavili sme dom a sledovali, ako horí. Nechcela som ťa opustiť, nechcela som klamať. Začala som plakať, ale potom som si spomenula, že aj ja si dokážem kúpiť kvety, aj ja si dokážem písať svoje meno do piesku či sa rozprávať sama so sebou celé hodiny,“ spieva 30-ročná speváčka.



„Dokážem sa milovať lepšie, ako si miloval ty mňa,“ odkazuje ďalej Hemsworthovi, s ktorým sa v roku 2022 po roku vzťahu rozviedla. Cyrus si vo videoklipe k piesni užíva voľnosť odviazaným tancom, cvičením či plávaním v bazéne a vyzerá, že jej nič nechýba.



Album Endless Summer Vacation bude jej ôsmou štúdiovkou. Speváčka má na konte albumy Meet Miley Cyrus (2007), Breakout (2008), Can't Be Tamed (2010), Bangerz (2013), Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015), Younger Now (2017) a Hearts Plastic (2020).





