Architekti vykúzlili bývanie, aké sme ešte nevideli. Na malom pozemku v blízkosti Horského parku stojí ukážka moderného dizajnu

Svetová architektúra na Slovensku – to nie je len rezidenčný komplex Sky Park od Zaha Hadid Architects, ale aj projekty od domácich architektov s originálnym vzhľadom. Dôkazom je novostavba rodinného domu s pracovným názvom NA RADE z portfólia ateliéru NOIZ.SK architekti.

Unikátny projekt bývania určený pre mladú štvorčlennú rodinu sa nachádza v jednej z najlukratívnejších častí Bratislavy – v blízkosti Horského parku, a majiteľom ponúka úžitkovú plochu 190 štvorcových metrov. Plocha pozemku pritom predstavuje len 395 štvorcových metrov, ktoré tím architektov v zložení Andrej Šabo, Samuel Zeman, Lukáš Kordík a Števo Polakovič využil na maximum.

Zdroj: Tomáš Manina

Architekti zrealizovali projekt citlivo v kontexte lokality bratislavského Starého Mesta, okolitej zástavby a existujúcej zástavby parcely. Na pozemku predtým stáli dva objekty.

V hornej časti parcely v minulosti stál jednopodlažný dom, ktorý mal spoločnú štítovú stenu so susedným objektom. Spodná časť pozemku ukrývala murovaný záhradný domček v zanedbanej záhrade, ktorého obvodové steny vymedzovali hranice medzi dvomi pozemkami.

Skúsení architekti sa po dôkladnej analýze pôvodných nosných konštrukcií a legislatívnych možností rozhodli pre návrh novostavby, ktorá plynulo nadväzuje na pôvodné riešenie domu. Išlo o skvelý krok, vďaka ktorému vytvorili nadštandardnú užívateľskú hodnotu bývania na relatívne malom pozemku a výsledkom sú spokojní majitelia.

Prvým krokom pri hľadaní správnej formy novej hmoty bolo nájdenie spôsobu, ako prepojiť samostatné objekty v rôznych výškach do uceleného tvaru. Ďalší dôležitý aspekt predstavoval vytvorenie maximálnej úžitkovej plochy na pôdoryse, ktorý už na začiatku prekračoval limit povolenej zastavanosti. Na záver bolo nutné zhodnotenie potenciálu exteriéru a jeho fyzické aj vizuálne prepojenie s obytnými priestormi.

Obytná zóna sa dostala do blízkeho kontaktu s pozemkom za objektom. Časť plochy prvého podlažia architekti ponechali na úrovni ulice, pričom slúži ako hlavný vstup a sklad. Druhú časť hmoty presunuli o 2,5 metra nižšie, na úroveň záhrady a menšieho objektu, vďaka čomu vytvorili priestor s dvojnásobnou výškou, ktorý zostal prepojený so vstupnou časťou domu. Kvôli spojeniu všetkých plôch do jedného celku museli architekti ubrať z oboch hmôt.

Čo sa týka interiéru, dominantné sú predovšetkým sofistikované riešenia jednotlivých priestorov v modernom minimalistickom dizajne. Industriálny punc dodáva miestnostiam betón, zatiaľ čo rodinnú atmosféru podčiarkujú mäkké solitéry, vstavané kusy nábytkov z dreva a farebné akcenty.

Vstúp s nami do tohto moderného rodinného domu v Bratislave prostredníctvom galérie záberov od fotografa Tomáš Maninu. Veríme, že obdobne zaujímavé projekty vzniknú na Slovensku aj v roku 2023.

P. S. V portfóliu ateliéru NOIZ.SK architekti nájdeš aj nádherný projekt vily ukrytej v hustých mexických lesoch, do ktorého sme sa zamilovali.

Anketa: Zobraziť výsledky > Skryť výsledky > Čo hovoríš na tento rodinný dom v blízkosti Horského parku? Zamiloval/-a som sa na prvý pohľad. Na môj vkus je až príliš odvážny. Hlasovať Zamiloval/-a som sa na prvý pohľad. 52% Na môj vkus je až príliš odvážny. 48%

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.