Legendární Jaromír Jágr připouští návrat do reprezentace! V českém dresu by si mohl znovu zahrát na blížící se olympiádě

To, s čím už zřejmě nikdo nepočítal, se nakonec přeci jenom může stát skutečností. Ačkoliv totiž legendární český hokejista Jaromír Jágr v roce 2015 oznámil, že národní dres již definitivně nikdy oblékat nebude, v pořadu České televize Jeden na jednoho nově připustil, že jistá šance na jeho návrat do reprezentačního celku ještě stále existuje. Informoval o tom server iDNES.

Podstatnou roli v jeho změně názoru podle všeho měla sehrát skutečnost, že dnes již 45letá, ale stále zářící hvězda s osmašedesátkou na zádech se stále nedohodla s žádným z týmů v prestižní NHL na nové smlouvě. Navíc se nedá vyloučit, že k tomu nakonec ani nedojde. Proto rodák z Kladna začíná otevřeně uvažovat i o angažmá v některé z evropských soutěží a v televizi přiznal, že jeho zájem o navléknutí národního dresu dosud zcela nevyhasl.

„Kdyby trenéři měli zájem, tak bych jel,“ řekl o své možné účasti na zimní olympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu. Hned nato však doplnil, že aby k tomuto návratu skutečně došlo, musel by se cítit v adekvátní formě. „Momentálně na to nemám. Na druhou stranu - kdybych zůstal v Evropě, tak bych měl spoustu času se na olympiádu připravit. V Kladně bych to zvládl. Věřím tomu,“ uvedl.

Budeme tedy s napětím sledovat, jak se celá situace nakonec vyvrbí, jistě však nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že spatřit Jaromíra Jágra opět v národních barvách by bylo splněným snem nejednoho milovníka ledního hokeje.