Ďalšie KO od Flexkinga a výhra troch svalovcov proti Tlkancovi. Ako tipujeme výsledky duelov na turnaji Fight Night Challenge 6?

Si team Flexking alebo Strýco Filip? Budeš fandiť Lenočke alebo Pimpinočke? Šiesty turnaj boxerskej organizácie Fight Night Challenge láka opäť nabitou kartou plnou vyhrotených zápasov.

V ringu sa v bratislavskej Tipos Aréne už v sobotu 20. apríla pobijú znova poprední influenceri a známi bojovníci. Niektorí sa poriadne nenávidia, čo robí ich duel ešte atraktívnejším. Do boja sa vracia najväčší knokautér organizácie, raper Frayer Flexking, likvidátor z Oktagonu MMA zápasník Vlasto Čepo, komik a boxer Bergino či bizarný šoumen a štvornásobný majster Slovenska v kickboxe Pali Hari.

Tvrdosť úderov pred tisíckami divákov zažijú v premiére znepriatelené influencerky Ema Ferusová a Lenka Tejbusová či dvaja populárni kuchári Daniel Hrivňák a Lukáš Palkovič. Divákov čaká aj netradičný boxerský zápas troch na jedného, pričom proti presile svalov bude bojovať skúsený Erik Tlkanec, nie náhodou prezývaný Kladivo. Pozreli sme sa zblízka na niekoľko očakávaných zápasov a rozobrali sme, kto má aké šance na výhru.

Nezabudni nám napísať do komentárov, kto sú tvoji favoriti a či s naším názorom súhlasíš alebo to vidíš úplne opačne.

Frayer Flexking vs. Strýco Filip

Poriadne vyostrený „beef“ medzi týmito dvoma kohútmi sa skončil fyzickou potýčkou na ulici a je malé šťastie, že sa pri tomto incidente ani jeden nezranil. Favoritom u bookmakerov je oprávnene Andreas „Flexking“ Stolárik, avšak paradoxne nie až takým veľkým ako pri minulých turnajoch.

Žiaden jeho zápas sa zatiaľ neskončil na body (ukončil rapera Čis T-ého, Barona aj Adama Štrbu, pričom prehral len raz s Refewom na diskvalifikáciu) a dá sa považovať za najväčšiu hviezdu organizácie, preto ho promotéri dávajú často na samú špičku zápasovej karty (tentoraz pôjde o hlavný zápas večera).

Gastroinfluencer „Strýco“ Filip Tóth mal prvý zápas v boxe na predchádzajúcom turnaji FNC, a tak za raperom v počte duelov viditeľne zaostáva. Napriek tomu odišiel z premiérového zápasu víťazne, porazil na body influencera Miroslava Vlčeka. Obaja ustáli viacero tvrdých rán, neukázali však príliš pamätný výkon, ktorý by vypredaný štadión zdvihol zo sedadiel.

Aj na základe toho usudzujeme, že Strýco Filip bude ťahať tentoraz za kratší koniec napriek viditeľnej silovej prevahe, keďže bude v ringu tým ťažším (avšak klobúk dole pred jeho telesnou premenou – je vo forme, v akej sme ho ešte nevideli). U rapera však vidno s každým zápasom progres a predpokladáme, že v lepšej kondícii nastúpi aj tentoraz a bude výrazne rýchlejší a obratnejší.

Tóth síce môže prekvapiť a ohroziť Flexkinga nejakou nečakanou ranou, nemyslíme si však, že bude natoľko silná, aby ho „vypla“. Počas úvodného „oťukávania“ to môže byť vyrovnané, ale len čo Flexking spustí svoj povestný tlak, bude to mať rýchly spád. Trúfame si preto pokojne predpovedať dominantný technický knokaut hneď v prvom kole.

Tip na víťaza: Flexking

Lenočkatt vs. Pimpinočka

Vyrovnané kurzy potvrdzujú, že je veľmi ťažké predpovedať, ako sa táto boxerská premiéra skončí, keďže ani jedno z dievčat nemá skúsenosť so zápasom pod takým obrovským tlakom a pred takou veľkou masou divákov.

Aj keď obe pôsobili v doterajších rozhovoroch pokojne a neukázali ani náznak strachu či nervozity, všetko sa môže v sekunde zmeniť pred nástupom do ringu a náhly stres môže radikálne ovplyvniť priebeh duelu.