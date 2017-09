Hackeri ukradli z Instagramu e-maily aj čísla. Útoku čelili milióny účtov, dáta teraz predávajú na čiernom trhu

Sociálnu sieť, ktorá má viac ako 700 miliónov aktívnych účtov, napadli zatiaľ neznámi kyberkriminálnici. A aby sa dokázali dostať do 6 miliónov z nich, pričom niektoré patrili celebritám, využili dnes už opravenú softvérovú chybu. Tá má mať prsty aj v nedávnom hacku oficiálneho Instagram profilu Seleny Gomez, po ktorom pridali pod jej menom fotky bývalého priateľa Justina Biebera.

Nude photos of Justin Bieber appear on Selena Gomez's Instagram account after social media hack https://t.co/4geUnsYtNN pic.twitter.com/OihVzfhoLY — Variety (@Variety) August 29, 2017

Instagram bližšie nešpecifikoval, o akú chybu išlo. Vieme iba to, že súvisela s API, čiže s rozhraním pre programovanie aplikácií. Krádež zahŕňala e-maily a ďalšie kontaktné informácie vrátane telefónnych čísiel.

Momentálne nepoznáme ani oficiálny počet napadnutých účtov, vyššie spomínané milióny prezradili samotní hackeri, píše The Verge. Sociálna sieť tvrdí, že sa to celé týka malého percenta zo všetkých aktívnych účtov. Najskôr sa hovorilo iba o známych osobnostiach, no nakoniec vyplávalo na povrch, že kontaktné informácie pochádzajú aj od bežných používateľov.

10 dolárov a máš prístup do Doxagramu

Nadobudnuté dáta začali pár hodín po útoku ponúkať na čiernom trhu, konkrétnejšie na špeciálnych internetových fórach, kde záujemcu vyšlo jedno vyhľadávanie na 10 dolárov. Za túto sumu nadobudol prístup do databázy Doxagram, kde bolo asi 1 000 účtov, z čoho približne 50 patrilo celebritám, medzi ktorým je aj boxer Floyd Mayweather alebo herečka Emma Watson. Či budú v ponuke aj ďalšie e-maily, je zatiaľ otázne, no nejaká šanca tu existuje.

An Instagram hack hit millions of accounts, and victims’ phone numbers are now for sale https://t.co/R9QOdUZPkr pic.twitter.com/VEQJXH0FrL — The Verge (@verge) September 1, 2017