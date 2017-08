Tesla Model X porazila v pretekoch na štvrť míle Lamborghini Aventador SV a vytvorila rovno nový svetový rekord ako najrýchlejšie SUV

Automobilka Tesla dokáže so svojimi elektromobilmi divy a potvrdilo sa to aj v experimente, ktorý pred pár dňami zavesil na internet známy kanál Drag Times. V pretekoch na štvrť míle sa proti sebe postavil najvýkonnejší model Tesla Model X P100D a Lamborghini Aventador SV. Na prvý pohľad by si človek mohol pomyslieť, že SUV od Tesly nebude mať žiadnu šancu proti jednému z najsurovejších superšportov na svete, ale opak sa ukázal byť pravdou. Okamžitý výkon elektrického pohonu spôsobil, že na trati dlhej približne 400 metrov elektrické SUV dominovalo a v cieli bolo o 0,05-sekundy skôr ako Aventador.

Niet pochýb o tom, že keby bola trať len o pár desiatok metrov dlhšia, Lamborghini by Teslu s prehľadom porazilo, lenže preteky na štvrť míle stavajú presne na najefektívnejšom výkone a najvyššej rýchlosti na krátku vzdialenosť, pričom do hry vstupuje aj reakčný čas, ktorý mal vodič Tesly o čosi kratší. Tesla Model X si svojím výkonom ešte stihla pripísať aj svetový rekord, ktorý nie je oficiálne potvrdený, ako najrýchlejšie SUV na svete, pretože 400 metrov zvládla za 11,4-sekundy. Pri pretekoch na štvrť míle je pritom dôležitý celý súbor časov, od toho uplynutého zo štartu po cieľ, až po reakčný čas jednotlivých vodičov, o čom si môžeš prečítať skvelú analýzu na portáli Road and Track.