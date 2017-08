Na dark webe dražili modelku, ktorú uniesli. Britka bola nalákaná na falošné fotenie, na mieste však čakali únoscovia

Určite tušíš, že sa na internete skrýva aj veľmi veľké množstvo poriadne nebezpečných miest. Mnoho z nich sa nachádza práve na dark webe. Hovoríme o temných častiach internetu, kam sa s bežným prehliadačom nedostaneš. Na dark webe si môžeš objednať vraždu, kúpiť tvrdé drogy, zaobstarať zbrane či zaobstarať si úplne novú identitu prostredníctvom falošných dokladov. Na dark webe sa ľudia okrem iného vraždia, unášajú i okrádajú, a práve nedávny príbeh britskej modelky je toho dôkazom.

Rekonštruovaná fotka talianskej polície.

20-ročná Britka bola pozvaná na fotenie v Miláne. Cestovala až na samotný sever Talianska. Vchádzala do štúdia, keď na ňu zrazu zaútočila dvojica mužov, ktorí jej nanútili ketamín. Na Slovensku ide o nelegálnu drogu, spôsobuje halucinácie, malátnosť, človek stuhne a začne vnímať skreslene. Aj najmenší pohyb vyžaduje nepredstaviteľné množstvo námahy. Ľahko tak pochopiť, že to únoscovia nemali s nadopovanou modelkou vôbec ťažké.

Rekonštruovaná fotka talianskej polície.

Podľa talianskej polície bola modelka následne napchatá do vreca a položená do kufru auta. Vodiči s ňou prejazdili kilometre a medzičasom na dark webe nastavili aukciu. Cena sa vyšplhala až na 255 000 €. Všetko trvalo dlhé dni a žena ich trávila priviazaná putami k skrinke v opustenom dome na severe Talianska, neďaleko mestečka Turín. Takto strávila šesť dní, keď sa stal menší zázrak, pretože bola jednoducho vypustená. Jeden z únoscov sa totiž predstavil ako člen Black Death Group, ktorá s unášaním ľudí vôbec nemá problém, no modelka sa stará o dieťa, a to je proti ich zásadám.

Apartmán, kde bola žena držaná.

Talianska polícia už má podozrivého, ním je Poliak žijúci v Spojenom kráľovstve, 30-ročný Lukasz Pawel Herba. Lukasz modelku odprevadil priamo na britskú ambasádu v Turíne, kde bol chytený políciou. Čo sa týka samotnej aukcie, polícia si nie je istá, či chceli modelku naozaj predať. Aukcia sa reálne diala, no je možné, že Black Death Group chceli iných používateľov len podviesť.