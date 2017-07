Zaheslovaný mobil pomocí smajlíků? Němečtí výzkumníci přišli s novou technologií zabezpečení vašeho telefonu

Smajlíka někdy vložil do zprávy snad každý z nás. Pomáhá nám vyjádřit naše emoce ve virtuálních konverzacích. Co kdybychom je ale začali využívat k zabezpečování našich chytrých telefonů? Němečtí vědci z Technické univerzity Berlín a Univerzity v Ulmu nedávno přišli s nápadem zadávání hesla PIN pouze pomocí emotikonů. V souvislosti s tím vytvořili speciální aplikaci EmojiAuth, která uživatelům nabídne pouze obrázkovou autorizaci.

Podle všeho by zadávání obrázkového hesla mělo být daleko bezpečnější z několika různých důvodů. Naše paměť si obrázek vštěpí lépe než číselnou kombinaci. Takže pokud zrovna nepoužíváme heslo „1234“, kombinaci čtyř emotikonů si zapamatujeme dříve. Další výhodou je počet možných kombinací. Číselná škála se pohybuje pouze v rámci číslic 0 až 9. Autoři aplikace začali pracovat na platformě s 12 smajlíky, tedy s dvěma možnostmi navíc. Pokud se projekt dostatečně rozvine, současná databáze emotikonů nabízí přes 2 500 různých obrázků, které se mohou potencionálně zařadit do systému. V neposlední řadě výzkumníci provedli test bezpečnosti „v terénu“. Možná už se vám někdy stalo, že jste si během jízdy ve vlaku, metru nebo jen tak na ulici všimli, jak vám někdo nenápadně nakukuje přes rameno, co právě na svém telefonu děláte. Pro lidi bylo údajně daleko těžší obrázkové heslo odcizit. Rychlý sled obrázků se jim zdál komplikovanější a nepřehledný. Navíc některé vypadají velmi podobně, takže ani nešlo s určitostí říct, že testovaní lidé zachytili ty správné emotikony. Přivítali byste takovou možnost autorizace na svém chytrém telefonu i vy?