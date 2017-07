Mayweatherovu priateľku obťažovali a cez okno po nej hodili tehlu. Fanúšikovia Conora McGregora veria v jasné víťazstvo

Súboj McGregor verzus Mayweather sa blíži a aj keď mnoho ľudí verí vo Floyda, Conor sa ich na nedávnej dvojici tlačoviek snažil presvedčiť. Spúšťou urážok ako "Fuck the Mayweathers" však už inšpiroval aj jeho fanúšikov a podporovateľov. Ich významná časť sa z Floydovej osoby teraz presunula na jeho príťažlivú priateľku. Abigail Clarke môžeš poznať z britského seriálu The Only Way Is Essex a s Floydom rozhodne nie je dlho. Nenávisť Conorových ľudí sa však bohužiaľ upriamila priamo na Abi. Tí ju nemajú radi jednoducho preto, lebo podporuje Floyda, čo sa v napätej atmosfére blížiaceho sa zápasu zdá ako kriminálny čin.

Abigail to však od Conorovcov poriadne schytala. Na ulici ju neustále urážajú a strkajú do nej, často narážajúc na plastické operácie, ktoré Abi podstúpila. Odvážna skupina sa dokonca prikradla k jej domu o tretej ráno a cez okno vhodila tehlu s priviazaným nápisom Fuck the Mayweathers. Trojica ľudí ju zasa konfrontovala na ulici s povzbudivými slovami: "Ty plastová troska. Štetka. Mayweather skape." Podľa DailyStar sa 25-ročná herečka bojí o svoju bezpečnosť. 26. august sa blíži závratnou rýchlosťou a ostáva len dúfať, že tento stret neprekročí hranice.

