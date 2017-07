Saganov kolega dal do Tour de France naozaj všetko. Fotka jeho zničených nôh obletela svet

Paweł Poljański sa, rovnako ako aj jeho slovenský kolega Peter Sagan, zúčastnil Tour de France a išlo mu to veľmi dobre. Poľský cyklista patrí tímu BORA-Hansgrohe a zvládol všetky doterajšie etapy - no jeho nohy si to poriadne odskákali. Fotografiu žilnatých končatín zavesil Pawel na Instagram v utorok a okamžite obletela svet. Pridal aj úsmevný komentár: "Po šestnástich etapách si myslím, že moje nohy vyzerajú trošku unavené." Šestnásť etáp je približne 69 hodín šlapania do pedálov, čo rozhodne vysvetľuje obdivuhodný stav Pawłových nôh. Poljański sa v súčasnosti nachádza na 75. mieste. Prvý Chris Froome je od neho vzdialený približne dve hodiny.

