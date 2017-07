Čoraz viac mobilných aplikácií „odpočúva“ užívateľov. Zakážte im prístup k vášmu mikrofónu

Hneď na začiatok by sme radi ozrejmili, prečo sme odpočúvanie v nadpise napísali v úvodzovkách. Aplikácie, ktorých sa týkajú nasledujúce riadky, sa skutočne nezaujímajú o odpočúvanie vašich súkromných konverzačných tém. Nikto by im nerozumel, nikto by ich nepočúval a predovšetkým to nikoho nezaujíma, pokiaľ nie ste zrovna medzinárodne známa celebrita. O čo sa obchodníci a trh všeobecne predovšetkým zaujíma, sú nepočuteľné tóny s veľmi vysokou frekvenciou. Tak vysokou, že ju prakticky nedokážete zachytiť, nech už máte akokoľvek zdravý sluch.

Vďaka zachyteniu špecifického zvuku dokáže aplikácia s prístupom k rôznym marketingovým databázam zaregistrovať, kde ste práve vstúpili za predpokladu, že sa na danom mieste nachádza zdroj konkrétneho zvuku - "beacon". Doslovne preložený zvukový maják je umiestnený napríklad pri vstupe do obchodného domu alebo konkrétneho obchodu a kontinuálne prehráva daný zvuk, aby odpočúvacia aplikácia mohla úspešne podať hlásenie o tom, kde najradšej utrácate peniaze. Najlepšie na tom všetkom je, že vy sami ste pri inštalácii povolili softvéru prístup k mikrofónu, takže z právneho hľadiska je všetko v poriadku.

Problém odpočúvania riešila v apríli tohto roku aj celosvetová asociácia IEEE, ktorej hlavným cieľom je podporovať a zdokonalovať technologické inovácie. Zistilo sa, že v danom období sa na Google Play nachádzalo takmer 240 aplikácií, ktoré mali v sebe zabudovanú konkrétnu ultrazvukovú technológiu pre správne spracovanie vysoko-frekvenčných impulzov z týchto zvukových majákov. Aj keď sa pravdepodobne nemusíme obávať, že na Slovensku a v Česku v dohľadnej dobe rozšíria tieto nepatrné zariadenia, stať sa obeťou nie úplne bežného získavania údajov môžete aj v pokoji domova. Počas prehrávania akejkoľvek televíznej reklamy či prezerania akejkoľvek webovej-stránky sa pri zapnutom reproduktore môže informácia o vašej aktivite zapísať do aplikácie. Nemusíte mať ani len spustený internet. Stačí, že sa pripojíte niekedy neskôr a celý proces synchronizácie so servermi môže začať.

Tieto nepatrné reproduktory vyvinú dostatočný hluk pre bežný mikrofón v smartfóne

Pozitívny prínos "beacon" technológie spočíva napríklad v rôznych zľavových kupónoch, akciách či navigácii v indoorovom prostredí bez dosahu GPS signálu. Na rozdiel od mikrofónu sa však využíva Bluetooth 4.0. Po tom, čo appka zaregistruje danú polohu, vám pomocou smartfónu ponúkne zľavu na vybraný tovar alebo vás úspešne navedie do chcenej lokácie. Verzia od Applu, iBeacon, bola predstavená developerom už v roku 2013.

Ak máte pocit, že nechcete byť súčasťou podobných praktík, preverte si nainštalované appky, respektíve ich oprávnenia. V prípade Androidu navštívte v nastaveniach správcu aplikácii a iPhonisti zamierte v nastaveniach do položky "Súkromie".

Tolerovali by ste odpočúvanie vašich denných aktívit? zobraziť výsledkyskryť výsledky Áno Nie Áno 10 hlasov Nie 115 hlasov