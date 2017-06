Legendárna herná konzola Super Nintendo sa vráti v zmenšenej podobe a s klasickými titulmi z 90. rokov

Ostrieľaný priekopník z herného priemyslu ohlásil návrat konzoly Super Nintendo (alebo aj Super NES). Nepôjde však o konkurenciu pre Xbox a ani PlayStation, ale o retro kúsok, na ktorom si budeme môcť zahrať len predinštalované tituly z 90. rokov, medzi ktorými nechýba ako Contra III: The Alien Wars, tak ani Donkey Kong Country, Super Mario World alebo The Legend of Zelda: A Link to the Past.

Áno, niečo podobné nastalo aj pred rokom, kedy Nintendo ohlásilo návrat ďalšej veľkej legendy - generačne staršej konzoly NES (Nintendo Entertainment System), po ktorej sa kvôli enormne veľkému úspechu iba zaprášilo.

Super NES príde v zmenšenom prevedení koncom septembra, a to s cenovkou okolo 80 amerických dolárov. V balení budú aj herné ovládače s káblom, pričom konzolu prepojíme s televízorom alebo monitorom prostredníctvom prítomného HDMI portu. Na pulty dorazia dve vizuálne rozdielne edície. Jedna je určená pre americký, zatiaľ čo tá druhá (farebnejšia) pre európsky trh.

Prehľad všetkých dostupných retro hier:

Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III

F-Zero

Kirby Super Star

Kirby’s Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls 'n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Yoshi's Island