Krátke nohavice v neznesiteľnom teple zakázali aj školákom. Zobrali si tak dievčenskú školskú uniformu a za lavice si sadli v sukniach

Síce horúčavy v Anglicku nie sú tak intenzívne ako tie v Arizone, aj v Spojenom kráľovstve začína leto poriadne prituhovať. To však vôbec nepohlo akadémiou v meste Exeter, ktorá naďalej trvala na tom, aby žiaci nosili predpísané uniformy a nenosili nepovolené oblečenie. Žiaci sa pritom sťažovali, že je teplo jednoducho neznesiteľné. Situáciu sa teda po vzore muža, ktorý prišiel do práce v ženských šatách či parížskych vodičov MHD so ženskými uniformami, rozhodli obabrať použitím ženskej rovnošaty. Školské pravidlá s takýmto prípadom nerátali a asi dve desiatky chalanov tak dúfali, že na extrémne horúčavy upriamia aj pozornosť vedenia školy.

A došli revolučné zmeny. Chlapci si po novom môžu dať dole kravatu a v prípade, že im je mimoriadne teplo, je povolené nemať košeľu zastrčenú v nohaviciach. Tie však stále musia ostať dlhé. Ďalej pozor, je povolené mať rozopnutý najvrchnejší gombík na košeli a ak je v škole naozaj neznesiteľne, nemusia nosiť sveter. Na druhú stranu, škola oznámila, že krátke nohavice sa pridajú ako kus oblečenia ku školským uniformám už budúci školský rok.