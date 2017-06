Keď je teplo, ženy chodia do práce v sukniach, no jemu šéf krátke nohavice zakázal. Vybabral so systémom a dal si šaty

Mnoho dôležitých slovenských firiem predpisuje ich zamestnancom typy oblečenia, ktoré si môžu obliecť do práce. Často k tomu pridávajú aj povolené farby a dĺžky, aby sa zachovala firemná kultúra. Niekedy je však nosiť dlhé nohavice a k tomu sako mimoriadne nepríjemné, a to najmä vtedy, keď je za vonku štyridsať stupňov Celzia. Neznesiteľné teplo často aj bráni v práci zamestnanca a bez kratšieho oblečenia sa deň zdá neznesiteľným. Podobný príbeh zažil aj Joey, ktorý na Twitteri podotkol bizarnosť skutočnosti, že ženy môžu nosiť šaty či sukne, no mužom krátke nohavice v absurdnom teple nedovolia.

Nakoniec to bystro vyriešil tak, že si do práce jednoducho obliekol šaty takisto. Brilantný nápad sa však jeho šéfovi až tak nepáčil a Joey bol poslaný domov. To, ako sa kreatívne postavil vedeniu firmy, však na používateľov internetu poriadne zapôsobilo. Nakoniec ale naozaj niečo dosiahol, keďže jeho firmu obehol oznam hlásajúci, že sa mužom povoľujú nohavice s trojštvrtinovou dĺžkou, no len v decentných farbách. To však radšej nosiť tie dlhé.

If women can wear skirts/dresses at work can I wear smart shorts like so? pic.twitter.com/UD0AQ6ZCbP — joey (@jBarge_) 19. júna 2017

Answer: nope. Just been sent home from work — joey (@jBarge_) 19. júna 2017

See you soon, twitter. I'll be sent home soon. pic.twitter.com/XfFyxDeBAK — joey (@jBarge_) 19. júna 2017