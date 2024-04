Najhoršie svokry: Radke kontrolovala počet kondómov, Silviu chcela otráviť a Barborina svokra u nich ubytovala synovu milenku

Respondenti nám porozprávali svoje najhoršie zážitky so svokrami.

Partner je osoba, ktorú si vyberáš sám. S novým partnerom však prichádza aj nová rodina a v kútiku duše vždy dúfaš, že s ňou budeš dobre vychádzať. Reč je práve o svokrách. Mamičkách, pre ktoré je ich dieťa tým najdrahším pokladom na svete. Buď si s ňou sadneš, alebo nie. Je to ako lotéria, v ktorej dúfaš, že práve ty vyhráš. Niekedy sa však stane pravý opak a s novou mamičkou prichádza aj kolobeh nočných môr, z ktorých sa však len tak ľahko nezobudíš. Prichádzajú na rad konflikty, hádky, nezhody a niekedy to môže skončiť až rozchodom, lebo to už ďalej nedávaš.

Anketa: Máš dobrý vzťah so svojou svokrou? Áno. Nie. Nemám svokru. Áno. 51 % Nie. 15 % Nemám svokru. 34 %

„Moja svokra bola celkom príjemná žena, až kým som neotehotnela,“ spomína pre Refresher Katka. „Po pôrode bola totiž presvedčená, že je lepšou matkou ako ja, a chcela všetko robiť namiesto mňa.“ Katka hovorí, že to nemala ľahké práve preto, že žili so svokrou v spoločnej domácnosti.

„Bola mi stále za pätami. Keď som prebaľovala dcéru, normálne ma odsotila a chcela to urobiť namiesto mňa. Keď sme v noci spali, veľakrát som ju pristihla, ako prišla k nám do spálne a sledovala malú v postieľke. Keď som ju s tým konfrontovala, len mi odvetila, že kontroluje jej dýchanie, lebo ja by som určite nepočula, keby bol nejaký problém.“

Katkin manžel jej vraj na to nič nepovedal a vždy bol pri konfliktoch ticho. „Zlatým klincom bolo, keď som ju pristihla, ako dojčí moje dieťa!“