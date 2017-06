Najotravnejšie notifikácie na Facebooku. Oznámenia o narodeninách či posielanie pozdravov sú úplne zbytočné

Sociálne siete sú v súčasnosti akýmisi našimi druhými životmi. Svoje kontá na nich majú desiatky priateľov a o ďalších výhodách vie každý svoje. Vypisovať si s hocikým celé večery, nahrávať fotografie z víkendov, dovoleniek, žúrok a snaha vytvoriť všetkým navôkol akúsi ilúziu, že sa máme super. Viete, nie každý si dáva svoje nešťastia a zlyhania na nástenky. A ak to už niekto robí, tak je to fakt zlé a otravné. A práve na Facebooku, najrozšírenejšej sociálnej sieti na svete, nachádzame celý rad vecí, ktoré nám prekážajú pri každodennom skúmaní domovskej karty. Pozrime sa teda na zoznam toho najhoršieho.

Live videá

Kedysi sme o nich na Facebooku ani nechyrovali, no ako sa objavili, tak si našli aj tisícky odporcov. Samozrejme, radi si pozrieme niečo veľmi zaujímavé, aktuálne a naživo rovno na nástenke (stream známej osobnosti, reportáž, vysielanie o mimoriadnej situácii a podobne), no keď sa tejto funkcie chopia naši nudní priatelia... Niekomu dá riadne zabrať ísť "on air", no nachádzame aj osôbky neštítiace sa nás neustále otravovať ich krátkymi výsekmi zo života plného trápnosti a nezaujímavosti.



Posielanie pozdravov

Pritiahnuté za vlasy a absolútne zbytočné. Akonáhle náš telefón vypátra, že sa náš kamarát či kamarátka nachádza kdesi v blízkosti, umožní nám mu poslať pozdrav. Ide o formu jednoduchého zamávania prostredníctvom emotikonu. Ťuk, ťuk, pozdrav odoslaný i opätovaný a to je všetko. Ešte raz sa pýtame, načo?

Oznámenia o narodeninách

Veľakrát nám je prizvukované, že je lepšie mať menej priateľov a intenzívnejšie byť s nimi v kontakte, ako mať "friend list" preplnený všemožným neznámym. Problém je v tom, že pri stovkách priateľoch v skutočnosti poznáme a raz za čas (nie raz za rok, častejšie) sa stretneme len s malým percentom. A keď vám začnú chodiť upozornenia na ich vekové postupy, všetko väčšinou ignorujeme alebo napíšeme to otrepané a strašné "vsetko naj".

Upozornenia o stránkach

Nie všetci sú administrátormi Facebook stránky, no ak sa človek do tejto komunity zaradí, môže sa prichystať na nekonečné haldy oznámení o nových páčikoch, publikovaných naplánovaných príspevkoch, možnostiach reklamy, štatistikách a kadečo iné. Áno, pokiaľ beriete svoj výtvor smrteľne vážne, hodí sa to. Ale inak iba plané poplachy.

V tento deň...

Funkcia ukazujúca na udalosti z rovnakého dňa, ktoré sa odohrali roky dozadu môže... nie, nemôže. Naozaj niekoho zaujíma, kedy komu potvrdil priateľstvo či kedy uverejnil takú a onakú fotografiu? Z Facebooku si mnohí robia denník, ale treba zachádzať až do podobných podrobností?

Kto ide na akú udalosť

Raz za čas vám príde aj notifikácia v podobnom znení. Ferko Mrkvička sa rozhodol zúčastniť zábavy v neďalekom klube alebo Martinka Horedolná sa chystá na pochod proti cirkusom. Vy s danými akciami samozrejme nič nemáte, tak mávnete rukou. Ale keď vám podobné veci budú vyskakovať každý deň... Na nervy.

Tipy a triky

V poslednom čase sa rovno na karte domov začali objavovať náhodné pomôcky snažiace sa používateľom vysvetliť zopár záležitostí, no je škoda, že ide o úplne banality. Napríklad čo sa stane, ak si niekoho odstránite z priateľov. No čo?

Čo štve vás?



Zabudli sme na niečo? Pokojne nás v komentári doplňte.