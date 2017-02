Na jachte skrývali až 1,4 tony kokaínu, no policajná razia všetko zhabala. Nešťastníci mohli zarobiť milióny eur

Poslednú dobu sa to s chytaním výrobcov, pašerákov alebo dílerov drog celkom rozbehlo. Po slovenskej chatke, kde sa vo veľkom varil perník alebo budhistickom mníchovi, ktorý kšeftoval s metamfetamínom a v kláštore skladoval cez neuveriteľné štyri milióny piluliek, prišiel rad aj na niekoľko chlapíkov a ich jeden a pol tony kokaínu. Biely prášok, nachádzajúci sa na malej a zároveň trošku staršej jachte v jednom z austrálskych prístavov, mal podľa dostupných informácií odhadovanú hodnotu 192 miliónov libier, čo je po prepočte asi 225 miliónov eur. Policajná razia predstavovala výsledok viac ako dvojročného sledovania podozrivých osôb, ktorí mali byť zapletení aj v ďalších ilegálnych obchodných činnostiach.

"Ide o najväčšie množstvo kokaínu, aké sa kedy v histórii Austrálie podarilo zadržať počas jednej operácie," nadšene prezradil imigračný minister Peter Dutton.

Dvaja nešťastníci z Austrálie nepochádzajú a ani tam nežijú, takže by nebolo žiadnym prekvapením, keby robili za miestnych čiernu prácu a vozili im pravidelné dodávky materiálu. Polícia dokopy zadržala až šesť podozrivých mužov vo veku od 32 do 66 rokov, pričom jedna dvojica sa v čase neohlásenej návštevy nachádzali na plavidle. Jeden mal duálne občianstvo (Švajčiarsko - Fidži) a ten druhý je zase z Nového Zélandu. Prístav sa nachádza na pobreží štátu Nový Južný Wales, ostatných vzali do väzby priamo v Sydney.