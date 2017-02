Najluxusnejšie G-čko v histórii predčasne odhalené: 630-koňová V12-ka, portálové nápravy a salónik s nebom nad hlavou

Už je tomu nejaký ten piatok, čo sa po internetoch začali šíriť informácie o tom, že Mercedes-Benz chystá ďalšiu extrémnu verziu svojej off-roadovej legendy. V uplynulých dňoch sa tieto zvesti potvrdili relatívne nenápadným teaserom, ktorý však pri lepšom skúmaní odkryl prakticky úplne všetko podstatné, najmä ak ste si dali dokopy plátenú strechu, rozšírené blatníky a značku s číslami 65. V tejto chvíľu už pritom vieme prakticky všetko a to aj bez toho, aby došlo k oficiálnemu odhaleniu. Z Namíbie totiž prenikli na povrch naozaj kvalitné autentické zábery novinky, už teraz tak vieme, čo prinesú Nemci na autosalón do Ženevy. Ako prvé je potrebné podotknúť, že síce je jasné, že nejde o žiadnu klasiku, no v konečnom dôsledku je tento počin ešte exkluzívnejší, ako predošlé G 63 AMG 6x6 či G 500 4x42. Novinka dostala názov Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, z čoho vyplýva, že to, na čo sa pozeráte, je statočná nálož.

Podznačke, v rámci ktorej sa oživil niekdajší Maybach sa skutočne darí, okrem S-kových limuzín a nedávno odhaleného kabrioletu tak po novom portfólio rozširuje aj ultra-luxusná verzia triedy G. Tými najoficiálnejšími informáciami síce stále nedisponujeme, keďže tento článok je len výsledkom úniku, zo spomínaných parametrov však vieme nasledovné - rázvor náprav sa natiahol až na úroveň 3428 milimetrov, G-čko disponuje opäť portálovými nápravami, no a zadná časť bol kompletne upravená na akýsi otvorený salónik. Jeho podstatou sú dve ultra-luxusné kreslá zabezpečujúce maximálny luxus a pohodlie. Zadná dvojica posádky je oddelená priečkou, na nohy je o približne 60 centimetrov viac priestoru a nechýba ani dvojica rozmerných TFT displejov. Názov Landaulet automobilka pritom nepoužila náhodou - v roku 2007 vnikla veľmi exkluzívna a striktne obmedzená séria upravených Maybachov 62 S, ktorých podstatou bola otvorená strecha a rovnaká dvojica luxusných kresiel. Čerešničkou na torte je tak aj v tomto prípade plátná strecha v zadnej časti karosérie, ktorá vystriedala klasické stĺpiky rámu. Žiaľ, zatiaľ nedisponujeme zábermi, kde vidno strechu natiahnutú.

Z názvu G 650 môžeme následne vyčítať aj to, že pod prednou kapotou tróni vôbec najexkluzívnejšia a najvzácnejšia motorizácia, akou značka disponuj - preplňovaný 6-litrový dvanásťvalec s výkonom 630 koní a krútiacim momentom na úrovni magických 1000 N.m. O tie sa stará 7-stupňová automatická prevodovka, ktorá samozrejme potenciál motora posiela na všetky štyri kolesá. Už len vďaka agregátu je teda jasné, že toto nebude zďaleka lacná záležitosť, nehovoriac o tom, že ide o skutočne náročnú prestavbu. Ako je zvykom u dvanásťvalcovým verzií, zovňajšok zdobí početné použitie chrómu, technici ale použili aj karbónové prvky, dokonca sa hovorí, že aj disky sú vyrobené z tohto materiálu. Na cenu si musíme ešte počkať, keďže však v Namíbii prebehla pravdepodobne nejaká prezentácia pre vybraných klientov, môže sa veľmi ľahko a rýchlo sťať, že táto extrémnosť bude už vypredaná. Podľa posledných správ by však malo vzniknúť “až” 99 kusov, múdrejší budeme ale až za niekoľko dní/týždňov. Už teraz ale vieme, že 650-ka bude rozhodne tým najluxusnejším sériovo vyrábaným variantom legendárneho G-čka, dokonca si dovolíme tvrdiť, že pôjde o väčšiu exkluzivitu než monštruózne G 63 AMG 6x6 s tromi nápravami. Nechajme sa prekvapiť, či nejaký ten exemplár nepoputuje aj do naších končín, kde sa triede G stále mimoriadne darí.

