Ako by vyzeralo reálne pristátie na povrchu Pluta? NASA vytvorila podrobnú animáciu

Doposiaľ sme sa mohli pokochať akurát pristátím na neďalekom Mesiaci, čo bolo aj tak "sto" rokov dozadu. Síce sa chystajú misie týkajúce sa vyslania ľudských posádok na Mars, čo je ďalším zaujímavým bodom v skúmaní našej slnečnej sústavy, avšak predstava príchodu na Pluto je oveľa exotickejšia a zaujímavejšia. Vďaka sonde New Horizons nám boli poskytnuté exkluzívne snímky na tento vzdialený svet vo veľkých počtoch, ale americký Národný úrad pre letectvo a vesmír vypustil do sveta krátku animáciu ukazujúcu, ako by to vyzeralo, ak by sa nejaký človek pozeral von z okienka vesmírnej lode a nezadržateľne by sa blížil k objektu Pluto. Na jej zhotovenie bolo použitých vyše 100 záberov zachytených počas 6 týždňov. Virtuálna cesta sa začína vzdialeným pohľadom na Pluto a jeho mesiac Cháron a končí sa v planine Sputnik Planitia.

Krása/nekrása, podstúpiť podobnú cestu v realite by dalo riadne zabrať aj najskúsenejším astronautom.