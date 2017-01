Zabudni na drahé lístky v MHD. Stačia ti sánky, sneh a vďaka Poliakom sa naučíš jazdiť aj zadarmo

Čas naozaj letí rýchlo. Akoby to bolo len nedávno (2014), čo Bratislavu pobavil neznámy blázon, ktorý sa na korčuliach držal autobusu idúcim rýchlosťou 60 km/h na Novom moste. V rovnakom roku sa predviedol aj ďalší týpek v našom hlavnom meste, ktorý zvolil ako spôsob dopravy paletu s kolieskami a preháňal sa po električkovej trati. Takto využiť mestskú dopravu a bez platenia sa dostať z bodu A do bodu B využil aj ďalší blázon od našich severných susedov, teda z Poľska. A keďže máme zimu a snehu je požehnane, kolieskové korčule neprichádzali v úvahu a voľba padla na sánky. Počkal si, kým električka zastaví, pripevnil lanko o električku, sadol na sane a zbesilá jazda mohla začať. Chalanovi sa našťastie nič nestalo a hoci to nie je až také nebezpečné ako skutok z Bratislavy, aj tak by ste to asi radšej nemali skúšať.

