Rok 2016 v počítačových heslách veľmi úspešný nebol. Toto sú tie najpoužívanejšie

Rok 2016 už je za nami, no to nám rozhodne nebráni pozrieť sa štatisticky na to, aký bol. A tentokrát v oblasti (nielen) internetovej bezpečnosti. Práve tá je, aj napriek mnohým osvetovým programom, pre mnohých ľudí stále ťažkým orieškom, prípadne na to jednoducho kašlú. Väčšina hesiel nie je veľmi kreatívnych ani bezpečných, a tak sa nemôžeme diviť, že prešli podrobnou prehliadkou bezpečnostných analytikov. "123456" či "qwerty" patria stále medzi favoritov, no objavilo sa aj šesť šestiek, kombinácie postupujúcich čísel a písmen alebo jednoducho "google". Ak máš teda jedno z týchto hesiel, choď si ho radšej zmeniť. Rýchlo. Rebríček najpoužívanejších hesiel nájdeš pod obrázkom.

1. 123456

2. 123456789

3. qwerty

4. 12345678

5. 111111

6. 1234567890

7. 1234567

8. password

9. 123123

10. 987654321

11. qwertyuiop

12. mynoob

13. 123321

14. 666666

15. 18atcskd2w

16. 7777777

17. 1q2w3e4r

18. 654321

19. 555555

20. 3rjs1la7qe

21. google

22. 1q2w3e4r5t

23. 123qwe

24. zxcvbnm

25. 1q2w3e