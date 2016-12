Namiesto väzenia policajt nechal chlapca fajčiaceho marihuanu urobiť 200 klikov priamo pred ním. Potrestal ho, ale zbytočne mu nepokazil život

Čoraz viac štátov po celom svete zvoľňuje svoju legislatívu týkajúcu sa užívania marihuany, ale v americkom Texase je stále obľúbená voľnočasová aktivita zakázaná. Video spred jedného z texaských kín však dokazuje, že aj napriek zákonom existujú policajti schopní sa nad situáciou pousmiať a nespôsobiť tínedžerom viac problémov, než by si možno zaslúžili. V meste Arlington pred spomínaným kinom fajčil marihuanu mladý chlapec, ktorého mama ho dokonca čakala v kinosále, ale nanešťastie preňho sa pri ňom pristavil policajt a zaujímalo ho to, čo drží v ruke. Keď sa ukázalo, že ide o marihuanu, chlapec si myslel, že ho policajt zatkne a bude ho čakať hromada problémov. Pohodový policajt však chlapcovi povedal, aby šiel na zem a ukázal mu 200 klikov. Ak sa mu kliky podaria, nezatkne ho a nepošle do väzenia, a tak chalan rýchlo začal klikovať až do úspešného konca.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.