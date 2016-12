Duelovým šampiónom sa po napätom priebehu stal Slavo z Levíc. Porazil Martina z Nitry, s ktorým sa postarali o jedinečný divácky zážitok

Väčšinou dostávajú priestor v médiách osoby, ktoré sú buď mimoriadne verejne známe, alebo sa dostali do vôd tzv. šoubiznisu, a to vďaka svojim špecifickým vlastnostiam. Povedzme si otvorene, šoubiznis nie je práve najobľúbenejšie "spoločenstvo". Preto, keď sa v médiách občas začne písať o niekom, kto začal vyčnievať z davu skrz svoje schopnosti, je to príjemným spestrením inak nezáživného bulvárneho balastu. Presne to bol prípad učiteľa Slava z Levíc, ktorý ustanovil nový, zrejme na dlhý čas neprekonateľný rekord v počte výhier v desaťročnej histórii súťaže Duel, keď dokázal zvíťaziť 33-krát za sebou. Zaujímavosťou je, že aj napriek tomu, že v nej ďalej už neúčinkuje, počas svojho pôsobenia v hre nenašiel premožiteľa. Porazil sa de facto sám, keď v závere nezahral príliš takticky a nedokázal nájsť odpoveď na otázku, čo symbolizujú červené pruhy na kanadskej vlajke. Avšak, za jeho pôsobenie mu patrí skutočné absolutórium.

Tesne pred začiatkom letných prázdnin započal svoje pôsobenie v Dueli ďalší sympaťák Martin z Nitry, ktorý bol prvým výrazným zjavom na súťažnej scéne po dlhšom čase a ktorý po 24 víťazstvách ukončil pôsobenie v súťaži na vlastnú žiadosť. Obaja páni vzbudili eminentný záujem divákov o vedomostnú súťaž, ktorá zažila svoje najlepšie časy práve počas ich prítomnosti. Vyvrcholilo to až do tej miery, že si samotní diváci žiadali ich vzájomnú konfrontáciu pred televíznymi kamerami, pretože diskusie o tom, kto z nich je lepší, nemali konca-kraja. Verejnoprávna televízia vyslyšala žiadosť svojich koncesionárov a dnes nastal deň, kedy sa malo rozhodnúť v špeciálnom Dueli šampiónov.

50 otázok, dvaja súťažiaci a nenapodobiteľný moderátor Gregor Mareš. Kráľovská a dnes už stabilná kombinácia faktorov, vďaka ktorým každý deň hypnotizujem spoločne s tisíckami ďalších Slovákov televíznu obrazovku a vykrikujem správne odpovede skôr, ako sú povedané. Samozrejme za predpokladu, že na danú otázku viem odpovedať. A to sa, priznávam, pri pôsobení týchto pánov nestávalo až tak často, pretože to, čo dokázali zo svojich hláv vydolovať, mi totálne vzalo všetky slová. Pánom patrí moje absolutórium od čias, kedy som ich na obrazovke videl po prvýkrát. Ich vzájomná konfrontácia mi s prvým zvukom upútavky vyvolala nesmierne zimomriavky.

Slavo a Martin zohrali skvelú vzájomnú partiu s rozhodnutím pri poslednej dvojici otázok. Myslím, že priaznivci #teamslavo aj #teammartin si prišli na svoje, no na konci sa mohol tešiť iba jeden. S potešením konštatujem, že víťazom sa stal Slavo z Levíc, ktorý vyhral 610 eur s 15 správnymi / 10 nesprávnymi odpoveďami porazil Martina (- 10 eur, 16 správnych, 11 nesprávnych odpovedí). Ako sa vám ich vzájomné zápolenie páčilo? Podeľte sa s nami v komentároch. A na záver prezradím, že v roku 2017 sa môžete tešiť aj na účasť jedného nášho kolegu. Uhádnete, ktorého? :)