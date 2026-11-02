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Vianoce v Bratislave sa blížia! Na Hlavnom námestí už stojí stromček.
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včera 2. novembra 2026 o 20:13
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Filip Myslík

Vianoce v Bratislave sa blížia! Na Hlavnom námestí už stojí stromček.

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Vianoce v Bratislave sa blížia! Na Hlavnom námestí už stojí stromček.

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