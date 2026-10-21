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Dnes v noci budú padať hviezdy. Oblohu rozžiaria Orionidy
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dnes 21. októbra 2026 o 18:50
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Dnes v noci budú padať hviezdy. Oblohu rozžiaria Orionidy

perzeidy, hviezdy, nocna obloha Zdroj: PIXABAY∕452345
perzeidy, hviezdy, nocna obloha Zdroj: CANVA
perzeidy, hviezdy, nocna obloha Zdroj: PIXABAY∕452345
perzeidy, hviezdy, nocna obloha Zdroj: PIXABAY∕452345
perzeidy, hviezdy, nocna obloha Zdroj: PIXNIO
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Náhľadový obrázok: Pixabay∕452345
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