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Hlavný zápas Oktagonu sa zrušil. Humburger neurobil váhu, Kincl preto odmietol nastúpiť
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dnes 17. októbra 2026 o 9:30
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Hlavný zápas Oktagonu sa zrušil. Humburger neurobil váhu, Kincl preto odmietol nastúpiť

oktagon Zdroj: INSTAGRAM/ @OKTAGONMMA
oktagon Zdroj: INSTAGRAM/ @OKTAGONMMA
oktagon Zdroj: INSTAGRAM/ @OKTAGONMMA
oktagon Zdroj: INSTAGRAM/ @OKTAGONMMA
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Náhľadový obrázok: Instagram/ @oktagonmma
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