Nový diel Makeup & Gossip je tu!

Do kresla po boku Lindy si tentokrát sadla spisovateľka Tamara Šimončíková Heribanová, ktorá ti ukáže, ako si robí svoj každodenný look s ikonickým červeným rúžom.

Tamara je autorka už siedmich kníh, niekoľko rokov písala pre portugalský Vogue a s jej manželom Branislavom Šimončíkom, slávnym fotografom, má jednu dcéru Emilku. Prezradila, aké je to byť ženou slávneho fotografa, ktorý veľa cestuje, ako vyzeral ich život v Portugalsku s ich dcérou a prečo sa vrátili na Slovensko.

Tentokrát, síce až na konci, sa Tamara podelila s Lindou o svoje must-have produkty, bez ktorých nikdy neodíde z domu. V jej kabelke nesmie chýbať make-up, špirála a lícenka, pretože Tamara si robí make-up v takzvanom "on the go".

Linda a Tamara ťa prevedú celým líčením – od prípravy pokožky až po finálny look. Uvidíš všetky produkty, ktoré použili, takže si určite odnesieš nové make-up tipy. Keďže sa nachádzajú v Beauty Factory, nemohla chýbať ani otázka na rôzne kozmetické úpravy.