Na príchod slávneho reťazca hamburgerov Five Guys sa čakalo viac ako rok. Otvorenie prvej českej pobočky v obchodnom dome Máj na Národní třídě sa opakovane odkladalo. Nový termín by mal byť na jeseň.

Fanúšikovia hamburgerov si budú musieť ešte chvíľu počkať. Otvorenie prvej českej pobočky amerického rýchleho občerstvenia Five Guys v centre Prahy sa opäť odkladá. Hovorilo sa už o minuloročnom lete, potom o jeseni a nakoniec o tohtoročnej jari. Ani jeden z týchto termínov však nevyšiel. Dočkať by sme sa však mali koncom tohto roka.

Zdroj: Five Guys / volně k užití

Ikonický transparent, ktorý láka na príchod Five Guys do obchodného domu Máj na pražskej Národní třídě, visí vo výklade už dlhé mesiace. „Podľa našich informácií plánuje Five Guys otvoriť v septembri,“ povedal pre iDNES.cz Jan Kotrbáček, vedúci tímu maloobchodného prenájmu pre strednú a východnú Európu v spoločnosti Cushman & Wakefield. Oficiálny dátum však zatiaľ nebol potvrdený.

Za franšízou v Českej republike stojí spoločnosť Monterock International, ktorá prevádzkuje pobočky aj vo Viedni. Five Guys si zakladá na jednoduchom koncepte s dôrazom na kvalitu: žiadne mrazené mäso, žiadne konzervačné látky, všetko pripravené čerstvé priamo pred vami.

A na čo sa môžete tešiť? Na veľké porcie a úplnú kontrolu nad tým, čo sa do vášho hamburgeru dostane. Môžete si pridať čokoľvek. Od extra slaniny, grilovanej cibule, jalapeños až po rôzne omáčky a zeleninu, a to všetko bez príplatku.

