Očakávaný film príde do kín už v lete.

Fanúšikovia komiksov sa dočkali. Marvel Studios oficiálne predstavilo trailer k filmu The Fantastic Four: First Steps. Ide o očakávanú adaptáciu o známom tíme superhrdinov - Fantastická štvorka. Tento film je vôbec prvým oficiálnym spracovaním The Fantastic Four v rámci Marvel Cinematic Universe (MCU).

V hlavných úlohách sa predstavili známe tváre - Mr. Fantastic (Reed Richards) si zahrá Pedro Pascal, Invisible Woman (Sue Storm) zas Vanessa Kirby, Joseph Quinn sa predstaví ako the Human Torch (Johnny Storm) a Ebon Moss-Bachrach ako the Thing (Ben Grimm).

Ako zobrazuje trailer, Fantastická štvorka sa vydá na dôležitú misiu zachrániť svet. „Vaša planéta je odsúdená na záhubu,“ zaznelo a superhrdinovia sa okamžite vydali na misiu zachrániť, čo sa dá.

Trailer sľubuje poriadnu dávku napätia a to, či sa im podarí zachrániť svet pred záhubou, nevie ani Mr. Fantastic a svoju neistotu dáva najavo. Ďalšou zápletkou je, že Mr. Fantastic a Sue Storm oznámia, že spolu čakajú bábätko. Film má svetovú premiéru už 25. júla.

Fantastická štvorka vznikla v 60-tych rokoch ako komiks. Stan Lee a Jack Kirby vytvorili postavy, ktoré po kontakte s kozmickým žiarením získajú nadprirodzené schopnosti. Každý z nich je niečím výnimočný a ako tím sú nepremožiteľní. O superhrdinoch vzniklo niekoľko filmov, no natočili sa pod hlavičkou 20th Century Fox. Júlová novinka bude prvým filmovým spracovaním od Marvelu.