Plánuješ toto leto cestovať po Európe? Pozri sa, koľko minieš na poplatky v rôznych destináciách

Ak plánuješ letnú dovolenku, bude užitočné vedieť, koľko na nich budeš platiť, aby si si to mohol naplánovať.

Podľa miestnych samospráv sú nové platby určené na reguláciu nadmerného cestovného ruchu a financovanie ochrany destinácií, cituje portál Novinky.cz portál Euronews.

Pozri sa, koľko kde platíš:

Zdroj: flickr.com/photos/joeshlabotnik

Grécko

Grécko



> Turistická daň v hlavnej sezóne: 8 eur/deň

> Turistická daň mimo sezóny, od októbra do apríla: 2 eurá/deň



> Klimatická daň v hlavnej sezóne: od 1,5 eura/noc do 10 eur/noc

> Klimatická daň mimo sezóny: od 0,5 eura/noc do 4 eur/noc



> Návšteva Santorini a Mykonosu výletnou loďou: 20 eur

> Návšteva ostatných ostrovov výletnou loďou: 5 eur

Ak sa chystáš toto leto do Grécka, priprav sa na to, že úrady zvýšia turistickú daň na osem eur za deň. Niektoré zariadenia nebudú vyberať poplatky za deti a iné ponúknu zníženú sadzbu, píšu Novinky.cz.

Okrem toho je tu aj klimatická daň, ktorá sa vyberá pri príchode a vzťahuje sa na všetky typy ubytovania. Pohybuje sa od jeden a pol eura za najzákladnejšie ubytovanie až po desať eur za noc v luxusnejších hoteloch.

Mimo sezóny ušetríš

Ak sa chceš vyhnúť davom ľudí a zároveň aj trochu ušetriť, vydaj sa do Grécka mimo hlavnej turistickej sezóny. Od októbra do apríla je pobytová taxa znížená na dve eurá za deň a klimatická taxa sa bude pohybovať od pol eura do štyroch eur.

Daň z výletných lodí

Dávaš prednosť cestovaniu loďou? Aj tak si budeš musieť priplatiť. Za návštevu ostrovov Santorini a Mykonos na výletnej lodi zaplatíš poplatok 20 eur. Poplatok za návštevu ostatných ostrovov bude päť eur.

Za návštevu Santorini alebo Mykonosu zaplatíš násobne viac, pretože tieto dva kykladské ostrovy sú v posledných rokoch doslova preplnené turistami z výletných lodí. Podľa portálu Novinky.cz ich tam denne pripláva až 20 000, čo vysoko prevyšuje pôvodný počet obyvateľov ostrovov.