Constantine 2 už čoskoro? Keanu Reeves prezradil, že začal pracovať na scenári

Je to už 20 rokov, čo Keanu Reeves po prvýkrát oživil postavu Johna Constantina v akčnom fantasy thrilleri Francisa Lawrencea Constantine.

Ako informoval portál Variety, americký herec sa chce opäť obliecť do typického trenčkotu a kravaty Johna Constantina. Už roky sa snaží nakrútiť druhý diel úspešného filmu z roku 2005 podľa komiksu Hellblazer od DC Comics a teraz to vyzerá, že by sa to konečne mohlo podariť.

John Constantine je späť

„O tento film sa snažíme už viac ako 10 rokov a nedávno sme dali dokopy príbeh a odovzdali ho štúdiu DC,“ prezradil a dodal, že štúdio DC údajne súhlasilo. „Takže sa pokúsime napísať scenár,“ dodal Reeves. O konkrétnych detailoch zápletky pomlčal, ale povedal, že Constantine 2 sa bude odohrávať v rovnakom pochmúrnom svete ako originál. Fanúšikov navnadil, že „John Constantine bude ešte viac mučený“.

Keanu Reeves a producent Francis Lawrence si nedávno sadli do epizódy podcastu Happy Sad Confused, aby diskutovali o 20. výročí filmu, jeho dedičstve a potenciálnom budúcom scenári. Povedali, že majú niekoľko naozaj skvelých nápadov a sú blízko k ich realizácii.