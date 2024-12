„Som slávny, ale som bez domova.“ Herec známy z Marvelu prosí v úprimnom videu o pomoc

17-ročný herec Jack Veal okrem iného trpí aj viacerými psychickými ochoreniami.

Jack Veal stvárnil Lokiho v prvej sezóne marvelovského seriálu Loki, hlavnú postavu v jeho detských rokoch. Teraz sa na Tiktoku vyjadril, že je bez domova a hľadá nejaké útočisko.



„Ahoj. Som slávny herec, mám 17 rokov a som bezdomovec,“ povedal Veal vo videu na Tiktoku. Poznať ho môžeš z filmov ako Loki, The Ending of the Fu*king World alebo z rôznych iných filmov, kde hral dôležité úlohy.

Úprimné vyznanie

O tom, čo sa deje v jeho živote, toho veľa neprezradil, ale rozhodol sa odhaliť pravdu, aké náročné to mal. Bez toho, aby zachádzal do prílišných podrobností prezradil, že doma bol zneužívaný. Údajne si prešiel aj fyzickým a emocionálnym týraním.

„Nemal som veľmi dobrú výchovu. Bojoval som so svojím duševným zdravím. Mám autizmus, ADHD a bol som vyšetrený na bipolárnu poruchu a psychózu,“ pokračoval. Vo videu taktiež hovorí, že nemôže bývať u starých rodičov, pretože jeho starý otec je trvalo chorý.



Neplnoletý herec je tak zúfalý, že na TikToku požiadal o pomoc: „Nemám kam ísť a potrebujem pomoc. Sociálne služby mi odmietajú pomôcť napriek tomu, čo som im povedal. Som zúfalý. Spávam na ulici. Momentálne prespávam v prívese, ktorý má rozbité okná, nie je bezpečný a je vzdialený dve hodiny cesty od mojej práce, čo znamená, že mám problém dostať sa každý deň do práce. Život je ťažký. Na kolenách vás prosím, aby ste sa o to podelili, aby ste niečo urobili, aby ste šírili informácie o tom, ako vláda zaobchádza s deťmi.“

Sociálne siete mu pomohli

V utorok, po tom, čo sa jeho videá stali virálnymi, Veal povedal, že mu zavolali zo sociálnej služby o možnom umiestnení do pestúnskej starostlivosti, a poďakoval svojim sledovateľom, ktorí zdieľali jeho videá. „Neviem, čo ste urobili, ale dostalo sa to von a veľmi mi to pomohlo. Veci sa začali hýbať a naozaj niečo robia. Boh vám všetkým žehnaj. Veľmi vám ďakujem,“ dodal.